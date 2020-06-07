Потап і Каменських викликали ажіотаж своїм недільним обідом і дачними буднями

Потап і Настя Каменських живуть за містом, тому мають можливість проводити максимальну кількість часу на свіжому повітрі. З настанням тепла пара виходить поїсти на терасу будинку. Якось Потап похвалився, що його дружина відмінна господиня, вона готує смачні та корисні страви, а особливо йому подобаються котлети з кролика. Так, репер вирішив показати недільний обід з коханою на свіжому повітрі і вміст тарілки виявилося зовсім не таким, як очікували шанувальники.

Так, Потап сфотографував усміхнену Настю, яка розмістилася за столом. Перед нею – тарілка з гречкою і чотирма сосисками. А ось вміст тарілки продюсера – солідніше: 6 сосисок і каша. Поруч стоїть салатниця зі свіжими овочами. До речі, Настя зізналася, що лише на карантині почала їсти помідори.

"Зі святом", - коротко підписав кадр Потап, адже 7 червня православний світ святкує Трійцю.

Фото: Потап показав вміст обідньої тарілки і красуню-дружину (instagram.com/realpotap)

Шанувальники стали жваво обговорювати вміст зіркових тарілок і порахували таке харчування не зовсім дієтичним, а також їх збентежили порції. Не обійшлось без компліментів для співачки.

Яка ж Настя гарна

Смішна

Дієтичне літо

Не порівну поділили

Ух, у Льохи порція

Як по-домашньому!

Красава

Олексій себе не обділив

Настуня така гарненька

Така красуня

Скріншот коментарів

Також Потап показав, що він не боїться важкої фізичної роботи, і продемонстрував результат своїх дачних праць.

"Після закінчення роботи, потрібно похвалити", – підписав селфі у стоси дров репер.

Фото: Потап заготовив дрова і довів, що не боїться "курній" роботи (instagram.com/realpotap)

Раніше Настя Каменських показала зухвалий образ в облягаючому топі і з ланцюжком - сережкою в носі.