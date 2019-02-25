Потап фото робив? Настя Каменських повністю оголилася на камеру

Співачка викликала палкі суперечки новим гарячим фото

Провокативная певица Настя Каменских не упускает возможности продемонстрировать свою аппетитную "попу как у Ким". Она то и дело размещает в сети фото пышной "пятой точки", которой даже посвятила ироничный клип. Так, девушка побаловала поклонников постельным обнаженным фото, опубликованным в Instagram.

В кадре артистка сидит на кровати, кокетливо прикрывшись одеялом. Подписчики без труда смогли рассмотреть, что Настя абсолютно обнаженная, и если грудь она предусмотрительно прикрыла, то ягодицы видны во всей красе. Таки образом звезда решила еще раз пригласить фанов посмотреть ее клип на хит "Попа как у Ким".

Поклонники разделились на два лагеря – одни заявляли, что им надоели обнаженные фото певицы, а другие продолжали восхищаться ее пикантными фотосессиями. Нашли и те, кто стал гадать, кто же остался за кадром и сделал откровенный снимок на камеру? Конечно же, сошлись во мнении, что это был Потап, с которым Насте давно приписывают роман.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Все-таки Потап умеет делать классные фото", "Потап фотографирует", "Настя,а кто тебя фоткал?", "У Насти попа ярче, чем у Ким", "Ну хороша, ничего не скажешь", "Классное фото, еще продолжай, кто б что не говорил а смотрится это классно", "Настя очень женственна и сексуальна", - писали комменаторы.

Ранее Потап во время съемок программы "Лига смеха" озвучил громкое заявление об отношениях с Настей Каменских.

Напомним, что Настя Каменских раззадорила сеть фото в облегающей одежде, подчеркнувшей ее грудь.

Видео: РБК-Украина