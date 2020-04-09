Присвячується всім жінкам: Маша Єфросиніна показала свої веселі "хроніки карантину"

Маша Єфросиніна під час каранттина намагається залишатися цікавою і корисною для своїх підписників - ведуча регулярно проводить ефіри з різними експертами і ділиться корисними порадами. Крім того, весела артистка любить пожартувати - в тому числі і над собою. Так, нещодавно вона поділилася смішним фотоколажем, на якому показала себе у 1-й і 31-й день карантину, і різниця вражає. Таким чином вона намагається підняти настрій фоловерам і зарядити їх позитивом.

На цей раз Маша вирішила показати, як проходить її карантин, який вона проводить з чоловіком і двома дітьми. Зірка опублікувала в Instagram кумедний відеоролик, в якому показала різні ситуації, в яких вона опиняється під час домашньої самоізоляції.

Під хіт Монатіка "Кружляє" теледіва приміряє різні наряди і образи - від ділового до "щойно з душу", танцює, грає з 5-річним сином Сашком і стріляє з його іграшкового пістолета.

"Присвячується всім жінкам на карантині!", – жартівливо підписала відео Єфросиніна.

Відео: Маша Єфросиніна на карантині (instagram.com/mashaefrosinina)

Актуальний і забавний ролик знайшов відгук у серцях багатьох користувачів мережі і вони залишили Маші багато теплих відгуків, дякуючи за позитив.

Класний карантин у вас! Весело

Як завжди на висоті

Іскрометний гумор!!! Респект Марійка

Маша ви крута відео супер

Це шедевр

Супер! Так актуально

Ааххах Маша, Ви як завжди, неперевершена

Круто

Спасибі Вам величезне за позитив!!!!

Гідна версія кліпу на пісню! Круто Марія!

Клас, Маша, супер!!! Тепер посмішка на обличчі

Відеосупер...а головне реальне...Маша велике дякую за настрій

Крутяк. Маша,це феєрично

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна чесно розповіла про свої будні на карантині.