Постійно думаю про нього: Джамала і Дорофєєва зробили несподіване зізнання

Джамала нещодавно зізналася, що вважає Новий рік ідеальним святом для веселої і галасливій компанії, а ось Різдво звикла відзначати в тісному сімейному колі. Надя Дорофєєва також зробила зізнання про те, як звикла проводити зимові свята. Виявилося, її чоловік Володимир Дантес обожнює дивитися легендарний фільм "Іронія долі" і залучає до цього співачку. Так, низка свят триває, і зірки, як і багато їх прихильників, не можуть встояти перед гастрономічними спокусами. Наприклад, Надя Дорофєєва розповіла в Instagram, що ніяк не може "відійти" після традиційного "Олів'є". Виявилося, у Джамали та ж проблема.

Надя позує в сукні кавового кольору з принтом polka dot, довгими рукавами на зав'язках і оборкою на подолі і регульованим шнурком-поясом на талії. На ногах – масивні замшеві чорні чоботи на платформі.

"Олів'є, відпусти мене, будь ласка", - попросила співачка під постом.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Яке плаття, здається, мені таке треба. І мене не відпускає Олів'є. Їла його один день, а думаю про нього постійно", - зізналася під постом колеги Джамала.

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Шанувальники зраділи тому, що не тільки вони "постраждали" під час новорічного застілля і досі марять про святкових стравах. Також не обійшлося і без компліментів образу Наді.

Надюша, тобі можна, їж на здоров'я

Домашня

Як я вас розумію. Олів'є переслідує і мене, всі думки про нього

Блін, дуже гарне плаття

Вогонь, плаття супер

Красуня

Клас

Неймовірна красуня

Не одну тебе воно не відпускає

Яка ніжна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Джамала поділилася ексклюзивними фото, які були зроблені в минулому році під час сімейного відпочинку на Балі. Артистка засвітила плоский животик у квітчастому топі.