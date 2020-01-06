Постійно думаю про нього: Джамала і Дорофєєва зробили несподіване зізнання

Співачки не можуть відійти від новорічних свят
Джамала нещодавно зізналася, що вважає Новий рік ідеальним святом для веселої і галасливій компанії, а ось Різдво звикла відзначати в тісному сімейному колі. Надя Дорофєєва також зробила зізнання про те, як звикла проводити зимові свята. Виявилося, її чоловік Володимир Дантес обожнює дивитися легендарний фільм "Іронія долі" і залучає до цього співачку. Так, низка свят триває, і зірки, як і багато їх прихильників, не можуть встояти перед гастрономічними спокусами. Наприклад, Надя Дорофєєва розповіла в Instagram, що ніяк не може "відійти" після традиційного "Олів'є". Виявилося, у Джамали та ж проблема.
Надя позує в сукні кавового кольору з принтом polka dot, довгими рукавами на зав'язках і оборкою на подолі і регульованим шнурком-поясом на талії. На ногах – масивні замшеві чорні чоботи на платформі.
"Олів'є, відпусти мене, будь ласка", - попросила співачка під постом.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Яке плаття, здається, мені таке треба. І мене не відпускає Олів'є. Їла його один день, а думаю про нього постійно", - зізналася під постом колеги Джамала.
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Шанувальники зраділи тому, що не тільки вони "постраждали" під час новорічного застілля і досі марять про святкових стравах. Також не обійшлося і без компліментів образу Наді.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Джамала поділилася ексклюзивними фото, які були зроблені в минулому році під час сімейного відпочинку на Балі. Артистка засвітила плоский животик у квітчастому топі.