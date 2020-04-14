Постійно на кухні: Сергій та Сніжана Бабкіни розповіла, як проводять карантин

Сергій та Сніжана Бабкіни (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Сніжана і Сергій Бабкіни не відпочивають на карантині, про що розповіли в прямому ефірі в інстаграм на сторінці програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна».

Сніжана і Сергій Бабкіни виховують троє дітей. Молодший син Єлисей, незважаючи на те, що він ще дуже маленький, бере активну участь в житті всієї родини. Що стосується вільного часу, то у пари його практично немає.

«Про відпочинок не може бути й мови. Ми кожен день сподіваємося подивитися фільм або серіал, але нам це не вдається, тому що ні хвилини спокою», - зізналася актриса.

Шанувальники зіркової пари знають, що Сніжана і Сергій Бабкін займаються йогою і навіть провели два заняття онлайн.

«Все пишуть нам з проханням продовжувати прямі ефіри. Я теж дуже хочу! - сказала Сніжана. - Але поки фізично не можу спланувати, коли у мене з'явиться вільний час для йоги. Ми встигаємо в три рази більше, ніж до карантину, проте постійно з'являються якісь нові справи. Але я думаю, що до кінця карантину ми вже ввійдемо у смак, все розплануємо і, може бути, нам буде навіть шкода, що він закінчився».

Незважаючи на завантажені дні, наявність трьох дітей, плани і творче життя, Сніжана обходиться без помічниць по будинку.

«У нас є одна няня, яка гуляє з Єлисеєм на вулиці. Він спить на свіжому повітрі», - розповіла Сніжана.

Актриса сама готує для всієї родини. Іноді їй допомагає чоловік.

«Ми весь час чимось зайняті. Готувати їжу треба в три рази більше. У мене таке відчуття, що я постійно на кухні! - сміється, розповідаючи Сніжана. - Усі хочуть їсти! Іноді нам допомагають наші мами, які приносять всяку смакоту. І тоді мені доводиться менше готувати».

Що стосується карантину, то Сергій і Сніжана сказали, що дотримуються всіх встановлених правил.

«Ми виходимо з дому тільки в разі крайньої необхідності, - сказав Сергій. - Наприклад, за продуктами, які не можуть довго зберігатися. Ми виїхали на базар, купили і відразу додому. Виходимо з дітьми на вулицю поруч зі своїм будинком. У нас невеликий двір і дитячий майданчик».

Сніжана пояснила, які заходи прийняли мешканці будинку, в якому знаходиться квартира зіркової пари.

«На території, де ми живемо, знаходяться чотири будинки. Вона обгороджена. Спільною радою мешканців було прийнято рішення, що на цю територію під час карантину не можна заїжджати навіть на таксі. Тобто про сторонніх людей, які могли б тут прогулюватися, взагалі не може бути мови».

Нагадаємо, раніше Сергій та Сніжана Бабкіни розповіли про кризу в їх відносинах.