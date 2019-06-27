Постільні сцени: Кайлі Дженнер демонструє нове відверте фото у спідній білизні

Кайлі Дженнер давно привчила численних шанувальників до відвертих знімків. Тепер залишилося тільки регулярно підігрівати інтерес до улюбленого жанру на своїй Instagram-сторінці. І, схоже, ідей у 21-літньої мільярдерки хоч відбавляй. Кілька днів тому вона виклала у мережу серію відвертих кадрів в чорному комплекті. Потім порадувала сексуальним ансамблем з об'ємного піджака і нижньої білизни, що визирає з-під нього. А сьогодні підготувала дещо погарячіше.

Нове фото вийшло як завжди максимально "гарячим" (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі опублікувала фото, на якому вона в спокійній домашній обстановці. Дженнер лежить на дивані спиною до камери, сексуально прогнувшись і демонструючи свої пишні форми у всій красі. На ній надіті блакитні джинси (до речі, штани на знімку розстебнуті), а також яскраво-зелена нижня білизна. Волосся дівчини вільно розсипане по подушці, макіяж як завжди яскравий і помітний – така "бойова готовність" явно говорить про те, що спати вона не збирається. "Спекотний" кадр викликав бурю емоцій у фоловерів знаменитої бізнесвумен. Вони почали обговорювати, наскільки гаряча і красива Кайлі, а також як сильно їх надихають подібні кадри.

Зірка обожнює провокувати прихильників (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, нещодавно в мережу потрапили знімки, зроблені папараці. Фотографи зловили дівчину під час її відвідування лікаря. На прийом до стоматолога вона не стала робити звичний макіяж, укладку і підбирати стильний лук. Волосся Кайлі зібрала в низький хвіст, одягла чорне вільне вбрання: худі і легінси, а завершили образ прозорі окуляри в чорній оправі і об'ємна сумка. В цілому, її зовнішність різко контрастувала з картинкою, яку ми звикли бачити в Instagram дівчини. Багато шанувальників просто відмовилися визнавати у ній ту саму зірку. Втім, Кайлі ніколи не хвилювала громадська думка.