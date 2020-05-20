Постільний настрій: Джамала покрасувалася засмаглими ніжками в халаті на голе тіло

Джамала знаходиться в очікуванні другої дитини. При цьому виконавиця вже неодноразово розповідала, що її друга вагітність абсолютно не схожа на першу. Тепер у Джамали є досвід, знання, вона може насолоджуватися кожним днем "особливого положення". Незважаючи на те, що вагітність Джамали проходить в період домашньої самоізоляції на карантині через коронавірус, вона не падає духом. Навпаки, здається, що Джа активна, як ніколи. Виконавиця виходить в прямі ефіри з онлайн-концертами, записує кавери, спілкується в прямих ефірах з шанувальниками. Навіть благодійні проекти на допомогу медикам встигає організовувати. І буквально кожен день показує фоловерам яскраві образи.

Свій новий пост Джамала вирішила присвятити більше "постільному" настрою. Виконавиця показала результат ніжної фотосесії. В кадрі співачка позує на ліжку. На ній - тільки один білий халат на голе тіло. По фото важко зрозуміти, ці знімки були зроблені до або під час другої вагітності виконавиці.

Співачка вирішила поміркувати про добові ритми. За словами виконавиці, їй складно розібратися хто вона - жайворонок чи сова.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

“Чесно, так і не зрозуміла, хто я — жайворонок чи сова? Був період, коли я могла спати до одиннадцятої. Бувало, що найкраще мені працювалося о 6-й ранку, іноді — найпродуктивнішим часом була ніч. Здається, я так і не визначилася.

А якщо згадати тури... Кожного дня нове місто, змінюєш готелі. В мене є така особливість — після концерту я не можу заснути, а зранку, коли час виселятися з готелю і їхати далі, завжди перша стою з валізою в холі і чекаю всю команду. Хоча я зараз дуже сумую за цією готельною атмосферою — свіжою постіллю, білосніжними халатами, маленькими пляшечками у ванній кімнаті, швецькими сніданками; все одно найраще після подорожей — це повернення додому. Своє ліжко і такі рідні стіни домівки. А ви хто? Жайворонки чи сови?" - підсумувала Джа, традиційно звертаючись до шанувальників.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фолловери співачки поспішили залишити коментарі під її новими фото:

Творчі люди вони такі

Ви не визначилися тому, що це не має значення, жайворонок і сова - вигадані поняття, щоб виправдати звички людей. Тобто в природі людини цього немає, це синдром вивченої безпорадності. А Ви просто гнучка і вам підходять обидва режиму. Мені теж

Спочатку ми всі жайворонки. Так влаштований наш організм і процеси в ньому, закладені природою

Жайворонок. Але коли прокидається натхнення, я перетворююся на superwoman і можу взагалі не спати

Я шизанута пташка, яка пізно лягає і рано встає. Коли втомлююсь можу вирубитись, а інколи навіть втома не допомагає)

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше бременная Джамала раптово змінила колір волосся.