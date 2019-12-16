У ліжку з коханим: Настя Каменських схвилювала інтимним фото з чоловіком

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка показала, як виглядає їх з Потапом сімейний ранок

Останнім часом Настя Каменських вражала шанувальників яскравими перевтіленнями - для прямих ефірів шоу Х-фактор співачка приміряла дуже барвисті образи. То постане в образі фатальної красуні з червоними волоссям, а в крайньому випуску і зовсім перетворилася в Лілу - героїню Мілли Йовович з знаменитого кінохіта "П'ятий елемент". А на новому кадрі артистка вирішила показати, як виглядає її типовий сімейний ранок.

Опублікований в Instagram Насті знімок вийшов досить інтимним - на ньому вона лежить у ліжку разом з коханим чоловіком Потапом і собачкою Мімі.

На Каменських - спортивний топік і домашні штани, а на обличчі немає макіяжу. Собака лежить у неї на животі, а Потап зручно влаштувався на плечі дружини - у кадр потрапила лише частина його обличчя. Справжня сімейна ідилія!

"Приголомшливий день любові", - прокоментувала ніжне фото Настя.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки поспішили залишити теплі відгуки такому милому і наповненому любов'ю кадру.

Який милий песик

Люблю

Чарівні

Класні такі, діток робіть а не в соц мережі сидите

Милота))))

Ой які няшкі

Любов

Як мило

Бажаю Вам діточок, як на небі зірочок

Нарешті,домашнє фото, хороші

Ви неймовірні

Такі милі котики

Потапіку привіт

Сімейна ідилія

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Нагадаємо, раніше Настя Каменських в нижній білизні похвалилася спортивними формами.