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"Постарів": Леся Нікітюк похвалилася фото із всесвітньо відомим співаком


Невгамовна співачка відправилася на футбольний матч в Іспанії

Леся Нікітюк не сидить на місці і при цьому не дає нудьгувати своїм шанувальникам. Нещодавно "богиня ламінату" неабияк повеселила мережу, поділившись смішним відео з великодньої служби, де батюшка від душі облив її святою водою. Тепер же невгамовна артистка відправилася на футбольний матч в Іспанії, а по дорозі примудрилася зустріти світову знаменитість - і звичайно ж, зробити з ним селфі.

На своїй сторінці в Instagram телезірка опублікувала спільне фото з відомим британським співаком Крейгом Девідом, який, до речі, в минулому році виступив у Києві. Никитюк відображена у чорній футболці та кепці і щасливо посміхається в об'єктив.

"Якшо шо @craigdavid в Терміналі 2F, а я на футбол #LaLigaExperience, #LaLiga, #fccelta", - написала ведуча.

Фото: Леся Нікітюк і Крейг Девід (instagram.com/lesia_nikituk)

Судячи з підпису, Леся і Крейг зустрілися в аеропорту.

Багато підписників захопилися таким крутим фото, при цьому деякі помітили, що Крейг помітно постарів.

  • "Красива ви, Леся Нікітюк"
  • "Ого ти крута аааа!!? Передавай привіт!!! Давно слухаю... Боже"
  • "Леся, ну ти даєш! Де ти його відкопала?"
  • "Лесь, ну чесно, це він тебе впізнав і попросив спільне фото? Добре, що ти не зазналася, і не відмовляєш фанам"
  • "Круть! І у тебе передплатників більше, ніж у нього"
  • "Капець він постарів, просто жесть..."
  • "Постарів... але все одно красень!"
  • "Круто!"
  • "Крутий який він, голос завжди подобався"
  • "Він всихає. Ледве впізнала"
  • "Ось це поворот)))"
  • "Постарів чи ні, але він Талант і пісні і голос у нього просто супер"

Нагадаємо, задоволена Леся Нікітюк похвалилася перемогою у Великодньому турнірі.

До речі, нещодавно Леся Нікітюк розбурхала зухвалим образом в прозорих брюках. Ведуча відвідала модний показ в іспанській Барселоні.

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