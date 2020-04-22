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Подивіться, що витворяє: донька Олі Полякової показала, як робить вакуум живота

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2020 - 14:14
Подивіться, що витворяє: донька Олі Полякової показала, як робить вакуум живота
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша похвалилася корисним умінням

Оля Полякова з доньками даремно часу на карантині не втрачає. Українська співачка влаштувала марафон прямих ефірів. Під час карантину Полякова, як і інші українські зірки, знайшла перевірений спосіб розважати своїх шанувальників — прямі instagram-ефіри. І з такими ефірами Оля виходить по кілька разів в день! Тепер співачка готує, тренується, спілкується з колегами в режимі онлайн. До своєї зіркової мами також приєдналися її дочки — 15-річна Маша і 8-річна Аліса. Дівчатка також беруть з неї приклад і активно тренуються з мамою.

А ось Маша Полякова вирішила запустити "вакуум-челендж". Так, у розділі сториз на своїй instagram-сторінці Оля опублікувала надихаюче відео, на якому Маша демонструє своє вміння. Дівчина дуже впевнено виконує популярний сьогодні вакуум живота. Така вправа допомагає не тільки підтримувати м'язи живота в тонусі, але також благотворно впливає на здоров'я внутрішніх органів. Роблячи вакуум, ви також робить своєрідний масаж внутрішніх органів!

Подивіться, що витворяє: донька Олі Полякової показала, як робить вакуум живота

Більш того, на ще одному відео вже фігурує 8-річна Аліса Полякова. Дівчинка також намагається повторювати за старшою сестрою. І до речі, у дівчинки непогано виходить.

Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Нагадаємо, раніше Полякова і Сумська чесно зізналися, на скільки кілограмів поправилися під час карантину. Співачка і актриса провели спільне тренування в прямому ефірі.

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