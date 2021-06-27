В останній момент: Наталія Могилевська виграла суперечку і розсекретила свою вагу
Наталія Могилевська, яка посперечалася з фітнес-тренером Анітою Луценко, що до 26 червня схудне на 4 кілограми, повідомила, що в останній момент все ж змогла досягти поставленої мети. А опубліковане раніше відео, на якому Леся Нікітюк і Сергій Притула нібито стрижуть волосся співачки, адже саме це було умовою її програшу - жартівлива постановка.
Про те, як же їй все ж вдалося скинути останні зайві 300 грам і яка у неї зараз вага, артистка розповіла в Instagram.
В останнє, контрольне зважування, Наталя нарешті побачила на вагах заповітну цифру, яка показала прогрес у схудненні.
"В останній момент. Спасибі тобі, Господи " - підписала свою сторіс виконавиця.
На відео видно, що підсумкова вага Могилевської склала 72,6 кілограма.
Наталія Могилевська розкрила свою вагу після схуднення (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Зірка також виклала ролик, в якому розкрила, що допомогло їй позбутися від 300 грам - вона гарненько попарилася в лазні.
"Я втекла від Притули і Нікітюк, сиджу в лазні. До кінця дня залишилася година. Я їх знищу, ці 300 грам! Ще трохи! Ну ... Ви зі мною?", - каже співачка в ролику, сидячи в парильні з рушником на голові.
На вдалий результат вже відреагувала і тренер Аніта Луценко. У себе на сторінці вона зазначила, що нітрохи не сумнівалася в Наталії і привітала її.
Наталія Могилевська виграла суперечку з Анітою Луценко і схуд на 4 кілограми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська назвала топ-6 простих правил для легкого схуднення.