Останні рими в мої 33: MONATIK у свій день народження присвятив вірш коронавірусу

Популярному артисту виповнилося 34 роки
Дмитро Монатік, як і всі українці, дотримується карантину і режиму ізоляції разом зі своєю родиною - дружиною Іриною і синами Платоном і Данилом. Артист з дружиною з задоволенням придумують, як би розважити малюків - так, вони гуляють і стрибають на батуті у дворі, а також дивляться мюзикли і влаштовують веселі сімейні танці.
1 квітня MONATIK відзначає день народження - йому виповнюється 34 роки. Дмитро вирішив оригинальноп провести своє 33-річчя і напередодні ввечері розмістив в Instagram відео, в якому він спускається вниз по сходах і декламує вірш власного твору, присвячений коронавірусу і карантину.
При цьому артист вірить, що скоро все пройде і настане "здоровий час", а також побажав усім здоров'я.
"Який день на карантині...
Вірус впав на світ... злий... коронований...
Але я щиро вірю, що у здоровий час скажу Вам: привіт!
Так що, до зустрічі!
Адже стільки прекрасного всіх нас
чекає попереду!
Постав нові цілі і наяву їх дивись!
Зовсім скоро настане час діяти!
Нехай Це останні рими в мої 33-ри... Зате перші рими в цьому Квітні...
Всім здоров'я!" - каже MONATIK в ролику.
Відео: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)
Дружина виконавця Ірина зворушливо, але лаконічно привітала його на своїй сторінці. Вона опублікувала ефектний чорно-білий кадр з чоловіком і присвятила йому теплі рядки.
"З днем народження, моя любов, мій Всесвіт", - написала дружина Монатіка.
Фото Дмитро Монатік (instagram.com/irinamonatik)
Користувачі мережі засипали артиста привітаннями з днем народження і душевними побажаннями.
Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)
Нагадаємо, раніше MONATIK з дружиною показали, як долучають дітей до мистецтва.