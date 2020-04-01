Останні рими в мої 33: MONATIK у свій день народження присвятив вірш коронавірусу

Фото: Дмитро Монатік з дружиною (instagram.com/monatik_official)

Популярному артисту виповнилося 34 роки

Дмитро Монатік, як і всі українці, дотримується карантину і режиму ізоляції разом зі своєю родиною - дружиною Іриною і синами Платоном і Данилом. Артист з дружиною з задоволенням придумують, як би розважити малюків - так, вони гуляють і стрибають на батуті у дворі, а також дивляться мюзикли і влаштовують веселі сімейні танці.

1 квітня MONATIK відзначає день народження - йому виповнюється 34 роки. Дмитро вирішив оригинальноп провести своє 33-річчя і напередодні ввечері розмістив в Instagram відео, в якому він спускається вниз по сходах і декламує вірш власного твору, присвячений коронавірусу і карантину.

При цьому артист вірить, що скоро все пройде і настане "здоровий час", а також побажав усім здоров'я.

"Який день на карантині...

Вірус впав на світ... злий... коронований...

Але я щиро вірю, що у здоровий час скажу Вам: привіт!

Так що, до зустрічі!

Адже стільки прекрасного всіх нас

чекає попереду!

Постав нові цілі і наяву їх дивись!

Зовсім скоро настане час діяти!

Нехай Це останні рими в мої 33-ри... Зате перші рими в цьому Квітні...

Всім здоров'я!" - каже MONATIK в ролику.

Відео: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Дружина виконавця Ірина зворушливо, але лаконічно привітала його на своїй сторінці. Вона опублікувала ефектний чорно-білий кадр з чоловіком і присвятила йому теплі рядки.

"З днем народження, моя любов, мій Всесвіт", - написала дружина Монатіка.

Фото Дмитро Монатік (instagram.com/irinamonatik)

Користувачі мережі засипали артиста привітаннями з днем народження і душевними побажаннями.

З Днем народження головний ритмолов...

з днем народження, кращий (по праву!) виконавець СНД, ніколи не втрачай світла і продовжуй показувати його іншим людям, будь щасливий

Діма, такі як ти, змушують посміхатися частіше, з Днем Народження МЕН

З Днем Народження. Нехай кожен день буде сонячним і наповнений позитивом. Любимо шалено

З днюшкой, кращий співак в Україні

З Святом!!! З Днем Народження. І ми чекаємо коли настане мир і всі будуть здорові. СИЛЬНО...

З днем народження народження, талановитий і неймовірний!

З днем народження,найкращий артист, сподіваюся я потраплю на концерт, коли небудь)

Який Бусичка. З днем народження

З днем народження. Кращий з кращих. Ми ритмоловы мрійники, бо все треба робити з любов'ю і ритмом. З усієї любов і повагою

З днем народження Димааа. Вірус коронований скоро переможе вітамін Д! І все буде добре:)

Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, раніше MONATIK з дружиною показали, як долучають дітей до мистецтва.