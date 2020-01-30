Відвідують сексолога: Кім Кардашьян і Каньє Уест переживають серйозні проблеми в шлюбі

В американських ЗМІ з'явилися тривожні повідомлення. Стало відомо, що Кім Кардашьян і Каньє Уест, одна з найміцніших пар шоу-бізнесу, знову переживають не найкращий період свого шлюбу. Більше того, криза в їх відносинах стала настільки серйозною, що самостійно світська левиця і репер вирішити її не можуть. Тому пара відвідує сексолога. Про це повідомляють інсайдери, наближені до сім'ї, в коментарі RadarOnline.

Наголошується, що раніше пара вже переживала таку кризу. І тоді їм допомогли сімейні психологи.

“Вони відвідували консультації сімейного психолога пару років тому. І по суті, це єдине, що врятувало їх шлюб, — повідомляє анонімне джерело. — Кім і Каньє сподіваються, що такий метод допоможе їм і вдруге".

Знову розкол у відносинах 39-річної Кардашьян та 42-річного Уеста почався після появи на світ четвертої дитини. Передбачалося, що бажаний синок навпаки ще більше згуртує багатодітну сім'ю, проте все пішло "не за планом". Нагадаємо, що 10 травня 2019 році сурогатна мама виносила сім'ї Кардашьян-Уест четвертого малюка — хлопчик Псалм. Ім'я означає "Псалом", тобто носить "біблійний характер".

Крім того, на шлюб вплинуло також і недавнє "духовне преображення" Каньє Уеста. Відзначимо, що в 2019 році Каньє Уест почав проводити недільні служби. Церковний хор з репером виконує євангельські пісні. Зазвичай подія проходить на території будинку Кім і Каньє. Потрапити на недільну службу можна тільки за запрошенням. Більш того, всі відвідувачі підписують документ про нерозголошення, тому про служби Каньє відомо так мало. При цьому на служби також приходять американські знаменитості. Приміром, Кортні Лав, Кеті Перрі, Орландо Блум та інші.

Велика родина Кардашьян-Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім щиро сподівається, що сексолог знову зможе вирішити її сімейні проблеми. При цьому пара намагається відвідувати фахівця не рідше одного разу на тиждень.

"Вони проводять сеанси терапії не рідше одного разу на тиждень, де кожен з них розповідає про свої поневіряння експерту, який дає поради про те, як розкритися і краще спілкуватися", — говорить інсайдер. І додає, що пара зараз цілком зосереджена на своїх проблемах.

Зазначимо, що Кардашьян та Уест одружилися у 2014 році. До цього пара зустрічалася два роки. З тих пір періодично у пресі з'являються тривожні чутки про те, що подружжя знаходяться на межі розлучення. Одного разу Каньє навіть потрапив в лікарню через проблеми з ментальним здоров'ям. Однак донині парі вдалося зберегти свою сім'ю. Подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнт, Чикаго і Псалм. При цьому двох останніх дітей Кім народила через сурогатну маму.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян в екстремально вузькій шкіряній спідниці підкреслила пишні форми.