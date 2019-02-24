"Порвала всіх": мережа в захваті від переможниці Нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV

Видео: MARUV – Siren song. Фінал. Національний відбір на Євробачення-2019 (youtube.com/UA:Перший)

В субботу, 23 февраля, состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2019, в котором уверенную победу одержала певица Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом MARUV. Эпатажная артистка за свое выступление с песней Siren song получила 5 баллов от судей и максимальное количество баллов от зрителей - 6.

Свой весьма откровенный номер сама артистка называет "интеллигентной провокацией". По сравнению с полуфиналом MARUV вышла на сцену в другом наряде, а также немного изменила само выступление.

Фото: Maruv (instagram.com/eurovision.ua)

Евгений Филатов извинился за свое, возможно, предвзятое отношение к певице в полуфинале, назвав ее композицию "музыкой поколения, которое живет сейчас".

Джамала решила повториться про свои три фактора, по которым она ставит оценку. Вопросов к вокалу стало меньше, номер - класс, песня - класс, но вот гастроли MARUV в России ее смутили.

Фото: Maruv (instagram.com/eurovision.ua)

Пользователи сети же в большинстве своем остались в восторге от яркого выступления артистки и оставили множество восхищенных комментариев. Многие считают, что у нее есть все шансы выиграть Евровидение 2019 в Тель-Авиве, а ее бывшему наставнику на Голосі країни Сергею Лазареву, который будет представлять на конкурсе Россию, стоит опасаться такой конкурентки.

"Ура! Это супер! Украина снова будет высоко на Евровидении! БРАВО!!!﻿!;

"MARUV с победой в нацотборе! Обожаю и люблю!";

"ВОТ ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ КОГДА НАСТАВНИК ЛАЗАРЕВ СНОВА БУДЕТ НЕРВНИЧАТЬ, МОЛОДЕЦ АНЯ﻿";

"Зажгли! Это достойная победа! Аня мододец, прислушалась к советам жюри и я рада, что они поставили ей достаточно высокий балл, жаль что не сказали кто именно сколько поставил. Очень боялась, что засудят и будет от них 3-ка, тогда бы даже голоса зрителей не спасли( ! С победой, Аня! Беларусь за тебя!﻿";

"Моя дорогая Марув ты это сделала! Ты порвала нафиг всю сцену и победила в итоге, заткнув этим рты хейтеров, впереди еще тяжелый путь предстоит, но ты справишься! Ты умничка и красотка!﻿";

"Браво!!! Порвала всех! Раз уже сто пересмотрела - просто лучшая! Гордость за Украину и таких талантливых исполнителей как Maruv";

"Украина очередной раз доказывает, что здесь выбирают все люди! За народом последнее слово, сегодняшний финал яркий этому пример.";

"12 баллов от России!!! Сильная заявка!!!! Прям ВАААААА! Сереге нашему тяжело будет... Но если Марув победит, это точно заслуженно!!!﻿";

"У букмекеров ставки на Украину поднимаются, отзывы иностранцев на всех сайтах восторженные﻿", - пишут интернет-пользователи.

Отметим, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ), которая является заказчиком национального отбора конкурсанта для участия в песенном конкурсе Евровидение 2019, еще не решила, будет ли подписывать договор с нынешним отобранным участником MARUV.

Кстати, в сети было опубликовано выступление MARUV в шоу "Х-Фактор", где она поет на украинском языке.