"Порвав на шматки": Дантес і Дорофєєва оригінально підтримали Адель

Фанати вважають, що це найкраще відео за всю історію флешмобу
Надія Дорофєєва та Володимир Дантес, які нещодавно були ініціаторами забавного флешмобу, оригінально розважаються в жаркому Дубаї. Так, в соцмережах нещодавно з'явилося відео на сторінці Дантеса, з допомогою якого вони приєдналися до всесвітнього флешмобу, присвяченому співачці Адель.
Варто відзначити, що нещодавно стало відомо, що улюблениця багатьох британська співачка Адель вирішила на час призупинити свою кар'єру і покинути сцену. Фанати, стурбовані таким рішенням, вирішили підтримати співачку оригінальним флешмобом в Instagram, до якого приєдналися навіть зірки.
Відео: Надувні качечки "співають" пісню Адель (instagram.com/vladimirdantes)
"Нас з @nadyadorofeeva порвав на шматки #adelechallenge. Ми довго їх будували і нарешті зняли. Шкода @borodina і @shabanov.rock_n_roll вже вдома і поділяють цю ржаку на відстані", - підписав відео Володимир Дантес.
Шанувальники артистів тут же оцінили роботу і залишили свої коментарі під відео.
Скріншот: Коментарі до посту Володимира Дантеса (instagram.com/vladimirdantes)
"Ахаха!!! Крутяк";
"Прикольно";
"Це шедевр!!!";
"Клаааааааасс";
"залік";
"Адель рулити";
"Позитивізм! Приємного вам відпочинку!)))";
"Краща версія", - оцінили старання подружжя передплатники.
Скріншот: Коментарі до посту Володимира Дантеса (instagram.com/vladimirdantes)
"Супер постановка;) Шкода, Адель не прийшла така ідея для свого кліпу"; "Так їх ціла армія краси. Когось нагадує — дівчата в очікуванні принца, із заздрістю дивляться на подружку, яка вже в парі з принцом не курки , а лебеді тепер можна називати, хоча лебеді, вульгарно Володимир, ви з Надею супер. Обожнюю вас", - написали шанувальники.
Скріншот: Надя Дорофєєва "будує" качечок stories Instagram (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шанувальники Adele запустили зворушливий відео-флешмоб в соцмережах.
А ще, ми писали про те, що чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес порівняв себе з пінгвіном.
10 фактів про Наді Дорофєєвої (відео: РБК-Україна)