"Порвав на шматки": Дантес і Дорофєєва оригінально підтримали Адель

Нас з @nadyadorofeeva порвав на шматки #adelechallenge Ми довго їх будували і нарешті зняли) Шкода @borodina і @shabanov.rock_n_roll вже вдома і поділяють цю ржанку на відстані))) @adele @nikkibeachhoteldubai #nikkibeachhoteldubai #fun #smile #swan #adele

A post shared by Vladimir Dantes (@vladimirdantes) on Jan 14, 2019 at 11:57pm PST