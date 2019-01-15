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"Порвав на шматки": Дантес і Дорофєєва оригінально підтримали Адель

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.01.2019 - 11:05
"Порвав на шматки": Дантес і Дорофєєва оригінально підтримали Адель
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанати вважають, що це найкраще відео за всю історію флешмобу

Надія Дорофєєва та Володимир Дантес, які нещодавно були ініціаторами забавного флешмобу, оригінально розважаються в жаркому Дубаї. Так, в соцмережах нещодавно з'явилося відео на сторінці Дантеса, з допомогою якого вони приєдналися до всесвітнього флешмобу, присвяченому співачці Адель.

Варто відзначити, що нещодавно стало відомо, що улюблениця багатьох британська співачка Адель вирішила на час призупинити свою кар'єру і покинути сцену. Фанати, стурбовані таким рішенням, вирішили підтримати співачку оригінальним флешмобом в Instagram, до якого приєдналися навіть зірки.

Відео: Надувні качечки "співають" пісню Адель (instagram.com/vladimirdantes)

"Нас з @nadyadorofeeva порвав на шматки #adelechallenge. Ми довго їх будували і нарешті зняли. Шкода @borodina і @shabanov.rock_n_roll вже вдома і поділяють цю ржаку на відстані", - підписав відео Володимир Дантес.

Шанувальники артистів тут же оцінили роботу і залишили свої коментарі під відео.

&quot;Порвав на шматки&quot;: Дантес і Дорофєєва оригінально підтримали Адель

Скріншот: Коментарі до посту Володимира Дантеса (instagram.com/vladimirdantes)

"Ахаха!!! Крутяк";

"Прикольно";

"Це шедевр!!!";

"Клаааааааасс";

"залік";

"Адель рулити";

"Позитивізм! Приємного вам відпочинку!)))";

"Краща версія", - оцінили старання подружжя передплатники.

&quot;Порвав на шматки&quot;: Дантес і Дорофєєва оригінально підтримали Адель

Скріншот: Коментарі до посту Володимира Дантеса (instagram.com/vladimirdantes)

"Супер постановка;) Шкода, Адель не прийшла така ідея для свого кліпу"; "Так їх ціла армія краси. Когось нагадує — дівчата в очікуванні принца, із заздрістю дивляться на подружку, яка вже в парі з принцом не курки , а лебеді тепер можна називати, хоча лебеді, вульгарно Володимир, ви з Надею супер. Обожнюю вас", - написали шанувальники.

&quot;Порвав на шматки&quot;: Дантес і Дорофєєва оригінально підтримали Адель

Скріншот: Надя Дорофєєва "будує" качечок stories Instagram (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шанувальники Adele запустили зворушливий відео-флешмоб в соцмережах.

А ще, ми писали про те, що чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес порівняв себе з пінгвіном.

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