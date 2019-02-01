"Пора худнути": соковиті форми Сєдокової розкритикували в мережі

Новий знімок співачки в купальнику викликав суперечки в мережі

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет на две страны Россию и США, старается не обращать внимания на критику недоброжелателей в сети и продолжает делиться откровенными фото. На своей странице в Instagram артистка, которая ранее "засветила" белье на видео в соцсети, опубликовала фото в купальнике.

На снимке исполнительница лежит на бортике бассейна в красном бикини, подняв руки над головой и игриво согнув одну ногу.

"Было хорошо, будет еще лучше", - позитивно подписала публикацию знаменитость.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Пикантное фото вызвало споры и бурные обсуждения среди пользователей сети в комментариях. Часть подписчиков отметили, что Анна слишком уж пышнотелая и ей не помешает похудеть.

"Пора худеть";

"Аппетитно и сексуально, но на этом стоит остановиться";

"У Ани хорошая фигура, но сейчас набрала знатно...";

"Попку отъела за отпуск";

"Худейте, Аня";

"Вот это попец!!! Тут точно есть за что подержаться!" - пишут они.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Другие же вступились за певицу и заявили, что у нее шикарная фигура как для мамы троих детей и не стоит давать ей непрошенные советы.

"Шикарная фигуры для мамы троих детишек. У многих не рожавших такой фигуры нет";

"Самая красивая мама";

"Вот больше толстеть не надо, будет уже перебор))) сейчас - самое то";

"Мне кажется, что никого нет сексуальней из наших певиц, чем Аня... женщина после трех родов, это восторг";

"Ого вот это Кардашьян";

"Настоящая вкусная, сочная, спелая женщина в самом соку.. И особо ничего лишнего. все на месте. Надоела мода на выпирающие кости и тело несформировавшихся школьниц!" - считают фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова "сверкнула" обнаженными бедрами в публичном месте. Юбка с широкими разрезами, обнажившая бедра исполнительницы взбудоражила фантазию поклонников.

Кроме того, Анна Седокова порадовала своих фанатов снимком в мокром платье, которое соблазнительно подчеркнуло ее фигуру и слегка просвечивалось.

А еще Анна сделала неожиданное откровенное признание.

Факты об Анне Седоковой (видео: РБК-Украина)