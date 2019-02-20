Popallica! Дорофєєва назвала відміну від Потапа

"Дует" музикантів вже отримав свою назву

Известная певица Надя Дорофеева, которая ранее порадовала своих поклонников весенним образом, в этот раз рассмешила их забавным фото вместе с продюсером и артистом Алексеем Потапенко. На снимке оба музыканта одеты в куртки с названием легендарной рок-группы Metallica. Кадр вокалистка "Время и стекло" опубликовала на своей странице в Instagram в среду, 20 февраля.

Потап и Надя позируют в подъезде на лестничной площадке.

"Metallica vs Pop", - подписала певица фото.

Рэпер шутливо пытается сделать "серьезное" выражение лица, как у металлистов, а Надя просто солнечно и весело улыбается.

Фото: Потап и Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях под снимком подписчики Дорофеевой делятся своими впечатлениями. И кроме "именных" курточек Metallica, многим понравились "штаны-шорты" Потапа - пользователи сети оценили их по достоинству:

"Ты красивее";

"Popallica!"

"Брюки превращаются, превращаются... в шорты! Кто помнит фильм?"

"Какие ви модные. Я так хочу увидеть группу "Время и Стекло"...

Скрин комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Как сообщалось ранее, Надя Дорофеева предложила выбрать свою лучшую эмоцию. При этом певица отметила, что перед этим как раз сделала яркий макияж.

Мы также писали, что Надя Дорофеева взбудоражила сеть образом "брутальной пацанки". В сети ее даже назвали "черным лебедем".

Напомним, недавно Потап по-настоящему удивил поклонников, показав, как мастерски играет в баскетбол.