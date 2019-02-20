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Popallica! Дорофєєва назвала відміну від Потапа

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2019 - 22:03
Popallica! Дорофєєва назвала відміну від Потапа
Фото: Потап і Надя Дорофєєва (facebook.com/nadya.dorofeeva)

"Дует" музикантів вже отримав свою назву

Відома співачка Надя Дорофєєва, яка раніше порадувала своїх шанувальників весняним образом, цього разу розсмішила їх кумедним фото разом із продюсером і актором Олексієм Потапенком. На знімку обидва музиканта одягнені в куртки із назвою легендарної рок-групи Metallica. Кадр вокалістка "Время и стекло" опублікувала на своїй сторінці в Instagram в середу, 20 лютого.

Потап і Надя позують у під'їзді на сходах.

"Metallica vs Pop", - підписала співачка фото.

Репер жартівливо намагається зробити "серйозну" вираз обличчя, як у металістів, а Надя просто сонячно та весело посміхається.

Popallica! Дорофєєва назвала відміну від Потапа

Фото: Потап і Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

У коментарях під знімком підписники Дорофєєвої діляться своїми враженнями. І крім "іменних" курточок Metallica, багатьом сподобалися "штани-шорти" Потапа - користувачі мережі оцінили їх по достоїнству:

"Ти красивіше";

"Popallica!"

"Брюки перетворюються, перетворюються... на шорти! Хто пам'ятає фільм?"

"Які ви модні. Я так хочу побачити групу "Время и Стекло"...

Popallica! Дорофєєва назвала відміну від Потапа

Скрін коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Як повідомлялося раніше, Надя Дорофєєва запропонувала обрати свою кращу емоцію. При цьому співачка зазначила, що перед цим як раз зробила яскравий макіяж.

Ми також писали, що Надя Дорофєєва розбурхала мережа чином "брутальної пацанки". У мережі її навіть назвали "чорним лебедем".

Нагадаємо, нещодавно Потап по-справжньому здивував прихильників, коли показав, як майстерно грає в баскетбол.

Чарівна дівчинка: Надя Дорофєєва запропонувала обрати свою кращу емоцію Читалка ще не виросла: Потап із сином "порвали" мережу (відео)
Новини України ПотапНадя Дорофеєва
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