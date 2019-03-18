"Поп як у Наді": Дорофєєва звела мережу з розуму апетитними формами

Співачка змусила шанувальників нудитися в очікуванні

Популярная певица и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, которая недавно поделилась своим "чемоданным настроением" и рассказала о тонкостях жизни в дороге, не перестает радовать поклонников приятными новостями. Невзирая на плотный график, трудоспособности и энергичности артистки можно позавидовать! Так, она показала в Instagram весьма пикантное фото в облегающих спортивных лосинах во время репетиции номера под очередной хит.

Надя сидит спиной на стуле так, что поклонники без труда могут оценить ее аппетитные и упругие ягодицы. На артистке меланжевые лосины, короткий топ с капюшоном и ботинки на каблуках.

"Уже делаем постановку на новую песню "Время и стекло". Будет жарко", - пообещала знаменитость.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики оценили по достоинству "пятую точку" певицы, а также сообщили, что с нетерпением ждут выхода новой песни, предвкушая будущий хит. Некоторые фаны сравнили формы звезды с "попой как у Ким", другие же предложили собственное определение – "попа как у Нади".

"Это будет бомбически!", "Красивая. Ждем новую песню!", "Попа как у Нади", "А попка супер, просто класс!", "Несите огнетушитель - тут огонь", "Умираю от твоей красоты просто!", "Самая красивая", "Будет песня огонь, я уверена", - делились своими догадками фолловеры.

Ранее Надя Дорофеева в дерзком образе от украинского бренда сообщила радостные новости.

Кстати, Надя Дорофеева показала длинные ноги и заинтриговала заявлением.