Допоможе схуднути і зняти стрес: Маша Єфросиніна показала ефективну вправу

Ведуча розповіла, як привести себе в форму після свят
Травневі свята скоро підійдуть до кінця і багато задумаються, як би позбутися від зайвого, що осіло на талії та боках і під час великодніх свят. Маша Єфросиніна вирішила поділитися своїм способом - телеведуча показала ефективну вправу з пілатесу, яка допоможе не тільки схуднути, а ще й зняти стрес. Відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У ролику вона в спортивному топі і лосинах робить вправи на баланс і розтяжку, використовуючи при цьому турнік і фітбол.
Маша також пояснила, чому вона віддає перевагу саме цьому виду фізичного навантаження. На думку артистки, фітнес повинен не тільки зміцнювати тіло, а й приносити задоволення.
"Зараз всі невпинно шукають ефективні засоби від стресу і глушать заспокійливі пігулки! У пошуках ідеальної фігури, тягають залізо і бігають до розкришених колін! І мало хто вірить, що наше власне тіло зберігає в собі потужний ресурс для вирішення багатьох проблем - для досягнення психологічного балансу необхідно вміти привести у фізичний баланс свій внутрішній корсет; з допомогою вправ на балансування і з розтяжкою можна таааак пропекти свої м'язи, що всі великодні паски та копченості згорять, не встигнувши осісти на боках!!! А головне, заняття собою мало не вимотувати, а приносити задоволення", - написала Єфросиніна
Відео: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"У кожного свій спосіб", - прокоментувала відома українська співачка Оля Полякова, яка також може похвалитися витонченою фігурою.
Користувачі мережі подякували ведучій за пораду і захоплювалися її стрункою фігурою.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
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