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Помолоділа і щаслива: Галкін опублікував фото з нестаріючої Пугачовою

Lite » Зірки 21.10.2018 - 11:10
Фото: Алла Пугачова (orbakaite.ru)
Фото: Алла Пугачова (orbakaite.ru)

Максим Галкін опублікував нове фото зі своєю дружиною. Він часто радує фоловерів фото з Пугачовою

Нещодавно в мережу потрапило нове фото з помолодiлою і помітно схудлою Аллою Борисівною Пугачовою. Кадр запостив в свій Instagram її чоловік Максим Галкін. Виглядає Алла просто чудово, загалом, вона вміє дивувати вже багато років поспіль.

Фото було зроблене під час зйомок однієї з ТВ-програм для російського телебачення, присвяченій дню народження відомого російського модельєра Валентина Юдашкіна.

Знімок був підписаний: "Сьогодні святкуємо день народження Валентина Юдашкіна на Першому".

Помолоділа і щаслива: Галкін опублікував фото з нестаріючої Пугачовою

Скріншот поста (instagram.com/maxgalkinru)

Вже шість років триває сімейне життя російського гумориста і шоумена Максима Галкіна і примадонни російського шоу-бізнесу – співачки, композитора-пісняра, продюсера Алли Пугачової. Однак цей факт ніяк не заважає злим язикам говорити про значну різницю у віці зіркової пари. Не дивлячись на це, Галкін, схоже, пишається своєю дружиною і його все влаштовує в її зовнішності, він не приховує захоплення їю і дуже часто охоче ділиться з публікою фотознімками 69-річної Алли. Своїм зовнішнім виглядом вона "дасть фору" багатьом селебріті, якi молодші, це вже не кажучи про своїх однолітків.

До речі, раніше Lite розповідав про те, що Пугачова з сином на шопінг сколихнула соцмережа.

Нагадаємо, що 18 вересня діти Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза і Гаррі відзначили своє п'ятиріччя, а Галкін опублікував відеоролик, де показал, які подарунки він підніс з Аллою малюкам.

Як ми писали раніше, російський астролог раніше розповіла, що обранець Пугачової Галкін нібито "давно підбиває клини" Крістіни Орбакайте.

Відео: РБК-Україна

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