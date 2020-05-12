Помолодшала: Ірина Білик вразила радикальною зміною іміджу на карантині

Співачка постала перед шанувальниками у несподіваному образі
Ірина Білик з усією серйозністю підійшла до карантинних заходів в Україні. Співачці довелося скасувати свої ювілейні концерти, а всі інтерв'ю вона давала онлайн, навіть 50-річчя відзначила в домашній обстановці без помпи і застіль. Виявилося, що в період самоізоляції в іміджі зірки сталися зміни – вона показала свій новий образ на стильному знімку в Instagram.
Перед камерою Ірина Білик позувала в синьому брючному костюмі з короткими штанами, сорочці і ефектній шийній хустці, на ногах – класичні броги. "Чоловічий" образ доповнювала гладка укладка, що створює ефект короткої стрижки. Судячи по знімку, співачка помітно пострункішала. Такою шанувальники зірки її ще не бачили.
"Карантин на всіх вплинув по-різному... А які зміни відбулися у вас в період карантину?" - запитала зірка.
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Фани Ірини прийшли в захват від радикальних змін у її зовнішньому вигляді, про що повідомили під постом.
Скріншот коментарів
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