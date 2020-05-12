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Помолодшала: Ірина Білик вразила радикальною зміною іміджу на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.05.2020 - 15:41
Помолодшала: Ірина Білик вразила радикальною зміною іміджу на карантині
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка постала перед шанувальниками у несподіваному образі

Ірина Білик з усією серйозністю підійшла до карантинних заходів в Україні. Співачці довелося скасувати свої ювілейні концерти, а всі інтерв'ю вона давала онлайн, навіть 50-річчя відзначила в домашній обстановці без помпи і застіль. Виявилося, що в період самоізоляції в іміджі зірки сталися зміни – вона показала свій новий образ на стильному знімку в Instagram.

Перед камерою Ірина Білик позувала в синьому брючному костюмі з короткими штанами, сорочці і ефектній шийній хустці, на ногах – класичні броги. "Чоловічий" образ доповнювала гладка укладка, що створює ефект короткої стрижки. Судячи по знімку, співачка помітно пострункішала. Такою шанувальники зірки її ще не бачили.

"Карантин на всіх вплинув по-різному... А які зміни відбулися у вас в період карантину?" - запитала зірка.

Помолодшала: Ірина Білик вразила радикальною зміною іміджу на карантині

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Фани Ірини прийшли в захват від радикальних змін у її зовнішньому вигляді, про що повідомили під постом.

  • Вам дуже личить такий стиль, що підкреслює вашу фігуру, а ви її ховаєте під мішкуватим одягом. Дуже гарна
  • Вауу... Який образ шикарний
  • Образ шикарний
  • Це модно і дуже стильно
  • Ируся, дуже красиво!
  • Дуже ніжно. Помолодшала
  • Як вам іде такий стиль! Супер!
  • Колір волосся - супер і туфельки - клас
  • Ух ти, яка красунька
  • Ух ти, яка класнюча

Скріншот коментарів

Раніше Ірина Білик зробила відверте зізнання про сурогатну матір молодшого сина Табріза від фотографа і режисера Аслана Ахмадова.

Теги Новини України Ірина Білик
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