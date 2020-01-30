"Помолодшав років на 10": Потап похвалився вражаючими результатами схуднення

Український репер та продюсер Потап помітно змінився після весілля з Настею Каменських. Кохана прищепила йому любов до спорту і здоорового харчування - тепер вони нерідко починають ранок з спільної пробіжки, причому роблять це навіть на відпочинку! Так, у січні пара відпочивала на березі океану в своїй улюбленій Мексиці і не пропускала нагоди похвалитися яскравими кадрами, в тому числі і спортивними. Результат не змусив себе чекати - артист помітно змінився в кращу сторону, схуд і помолодшав.

Потап вирішив наочно продемонструвати свої успіхи - на своїй сторінці в Instagram він опублікував два фото з серії "до і після". На старому знімку репер помітно крупніше, ніж на зробленому недавно.

"Уууууууу Гіганте!!!" - з гумором прокоментував кадри артист.

Фото: Потап вразив перетворенням (instagram.com/realpotap)

Уражені шанувальники засипали Потапа компліментами, захоплюючись його перетворенням і відзначаючи, що любов дійсно творить дива.

Потап з тих пір, як ви з Настею ви просто помолодшали, офігенно почали виглядати, респект і уважуха. Стильний красивий і закоханий чоловік. Удачі вам і Насті)!

Зараз виглядаєш краще! !!Помолодшав років на 10

Завжди крут. Гордість

Молодець,завжди радію таким перемогам. Самій би зважитися,витримати

Настя омолодила Потапчєга

Самий неймовірний

Прекрасний вигляд,зірко)

Та все одно крутий був у вазі!

Ви з Настею дуже красива пара

Дружина - найкращий мотиватор

Ви молодець,дуже гарно зараз виглядаєте

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських викликали фурор щасливим фото з Мексики.