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Пам'ятаю досі: Катерина Кухар в образі Барбі і пікантному платті поділилася радістю

Автор: Ольвія Агаркова

Суддя "Танців з зірками" прикрасила сторінки відомого глянцю

Катерина Кухар – чарівна, але сувора суддя "Танців з зірками", слушних зауважень і шпильок якої побоюються всі учасники. Прима-балерина вміє ефектно триматися в кадрі, красиво не тільки танцювати на кращих світових сценах, але і говорити, а до її мудрих порад давно прислухаються віддані шанувальники і навіть недоброзичливці. А вона із задоволенням ділиться особистим досвідом та історіями з життя.Так, Катерина розповіла, що на початку зіркової кар'єри вперше знялася для обкладинки відомого глянцю. Тепер настав час повернуться на його сторінки знову, стати cover girl і влаштувати яскравий фотосет в ефектних образаах.

Прима-балерина опублікувала деякі кадри в яскраво-рожевій сукні на своїй сторінці в Instagram.

Катерина красувалася в сукні-міді кольору фуксії з пікантним розрізом спереду і на запах на подолі. Свій look суддя "Танців з зірками" доповнила білими відкритими босоніжками з модним квадратним носком. Макіяж з акцентом на очі. В якості аксесуарів – звисаючі сережки з перлинкою і рожевою бусиною.

"18 років тому, коли я відпрацювала перші у своєму житті три сезони на сцені, я дала своє перше в житті інтерв'ю для журналу Cosmopolitan. До сих пір пам'ятаю свій головний професійний инстайт, який я винесла в свої двадцять і який до цих пір зберігається в тому номері "Листопад 2002": "У балеті потрібно працювати головою...". Через роки, я рада знову повернутися на сторінки свого першого журналу", - поділилася своєю радістю балерина.

Катерина Кухар другий раз знялася для відомого глянцю ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники прийшли в захват від жіночного, літнього спокусливого образу прими-балерини.

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Катерина Кухар показала стрункі ніжки в яскравому вбранні ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

  • Завжди мріяла побачити справжню Барбі
  • Неймовірна краса
  • Шикарна! Обожнюю Вас за талант і за вміння красиво говорити
  • Ви дуже гарна!
  • Ви просто чарівні. Вами неналюбуєшся
  • Красуня
  • Королева
  • Яке гарне плаття. Друге фото просто любов, яка Ви красуня!
  • Супер!
  • Бомбезно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Катерина Кухар і її чоловік і партнер по сцені Олександр Стоянов зізналася, хто більше заробляє.

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Новини України Катерина Кухар