Помирилися? Слава з НеАнгелів і її колишній чоловік розчулили домашніми кадрами з дітьми

Слава Камінська з гурту НеАнгели важко переживала розлучення з колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. У червні минулого року пара офіційно розійшлася – обійшлося без скандалів і гучних заяв, а співачка тільки вітала прагнення колишнього чоловіка спілкуватися з дітьми: сином Леонардом і дочкою Лаурою. Ініціатором розірвання шлюбу став Едгар, який незабаром закрутив новий роман, потім і співачка зізналася, що не самотня, але ім'я обранця відмовилася називати. Спільні фото в профілі екс-подружжя не з'являлися майже рік, і ось, на Великдень Слава показала домашній кадр вчотирьох . Тепер же вона опублікувала відео батька і сина.

Едгар і Леонард, який росте копією тата, в домашній обстановці почали обговорювати серйозні теми. Так, хлопчик привітався з пеідписниками в Instagram, продемонстрував свою ерудицію і розповів про острови в Антарктиді, перерахувавши їх, але, правда, забув назву одного.

"Коли діти розумніші за тебе", – підписала відео Слава, додавши хештег "батьки і діти".

Шанувальники співачки захопилися талантами маленького генія і не упустили можливості прокоментувати стосунки Слави і Едгара.

Дуже незвично тепер бачити Эдгарда у вашій стрічці

Ви - красуня, Едгар - красень. Що ви розлучилися! Як мені шкода, а

Маленький геній

Моя мрія, щоб ви помирилися

Такий маленький, а вже такий розумний

Син і татусь

Слава! Які Ви всі гарненькі. Люблю

Умничка. Дуже крутий хлопець Леон

Всі ми хочемо, що б ви були разом і поруч

Скріншот коментарів

Едгар також поділився домашніми кадрами з донькою і сином. Тато грає з малятами, які його буквально не відпускають ні на крок.

Едгар Камінський з дітьми ( instagram.com/edgar_kaminskyi)

До речі, у грудні минулого року на дні народження дочки Лаури Слава Камінська поцілувала колишнього чоловіка Едгара.