Вони помінялися тілами: Потап став собачкою Каменських Мімі для кумедного челленджу

Потап і Настя Каменських намагаються розважати шанувальників на карантині цікавим і корисним контентом в соцмережах. Так, співачка веде онлайн тренування і разом з підписниками в Instagram робить вправи і залучає їх до ЗСЖ, а також розповідає про свій раціон і ділиться простими і смачними рецептами у власному влозі. Так, зіркове подружжя примкнули до популярного флешмобу в мережі під назвою "Flip The Switch". За правилами, для участі в ньому чоловікам доводиться вбиратися в одяг своїх других половинок, але Птап пішов далі – він "помінявся" образом з собачкою Насті, Мімі!

Кумедне відео з'явилася на сторінці репера в Instagram. У першій частині ролика він сидить у тренчі, а в другому - у плащі вже можна побачити Мімі. А ось Потап несподівано постав у пухнастій хутряній шубці!

Шанувальники оцінили оригінальність та креатив продюсера і чесно зізналися, що це сама несподівана і кумедна версію в рамках челленджу, яку їм довелося побачити.

Фітнес-красуня: Каменських в короткому топі і облягаючих легинсах спокушає похилими стегнами

Так, такого ніхто не очікував

Кожен божеволіє по-своєму

Геніально!

Льоша, ну ти в цьому челленджері найкрутіший

Самий кращий

Потап, ви геній

Сама прикольна версія, яку я бачила

Красень

Да ладно!

Скріншот коментарів

До речі, до челленджу "Flip The Switch" приєдналася і екс-підопічна Потапа, учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом. Артист вдягнув пір'яну сукню дружини.