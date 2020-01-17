Полякова, Вітовська та Зібров поділилися рецептами боротьби з похміллям

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», Павло Зібров, Оля Полякова та Ірма Вітовська зізналися, що допоможе зберегти гостроту розуму при вживанні алкогольних напоїв.

Відмовитись від бокала вина за романтичною вечерею або келиха пива під час перегляду матчу улюбленої команди не кожному під силу. Однак іноді буває, що відчуття міри губиться. Співак Павло Зібров розкриває секрет, що слід з’їсти перед застіллям.

Павло Зібров

«Треба якісь бутерброди з вершковим маслом їсти, можна рибу, ковбасу, що завгодно. Побільше масла», – ділиться порадою Павло Зібров. Справа в тому, що жирна їжа завадить алкоголю швидко всмоктуватися в кров, тож людина п’янітиме потрохи.

Ще однією порадою, як слід вживати алкоголь, поділилась Королева ночі Оля Полякова.

«Потрібно пити багато води. Якщо питимете один бокал шампанського і дві склянки води, то ви нап’єтеся пізніше», – говорить в ефірі «Ранку з Україною» Оля Полякова.

Оля Полякова

Та коли після веселої вечірки голова вже тріщить, допоможе перевірений спосіб – сік з капусти або квашених помідорів. Павло Зібров переконує, що такий коктейль допоможе.

А ось акторка Ірма Вітовська в ефірі каналу «Україна» розкрила дієвий рецепт напою, який підійме на ноги будь-кого.

«Є такий рецепт, називається «гуслянка». Будь-яка мінеральна вода з кефіром – це все випити, дуже сильно «попускає», – зізналась Ірма Вітовська в інтерв’ю «Ранку з Україною».

Ірма Вітовська

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповіла про містичний початок відпочинку в Мексиці.