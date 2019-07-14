Напівоголений Влад Топалов розбурхав мережу міркуваннями про бодипозитив

Російський співак Влад Топалов, який днями відгуляв в Італії пишне весілля з телеведучою і матір'ю свого сина Регіною Тодоренко, викликав бурхливі обговорення в мережі своїм новим постом в Instagram. Артист опублікував пляжний знімок з медового місяця, який вони з дружиною й дитиною проводять на грецькому острові Крит.

На фото засмаглий Топалов зображений на тлі моря в одних лише пляжних шортах, при цьому він вдоволено мружиться на камеру. Проте в підписі він торкнувся вельми делікатної теми і поцікавився у підписників, чи можна тепер називати товстих людей такими, адже це офіційне визначення, до того ж, вони самі винні, що запустили себе.

"Бодипозитив. ЩО ЦЕ? Розкажіть, будь ласка. Ось яке визначення "товтої людини" дає словник російської мови: "Товстою називають людину, тварину, ширина тіла яких перевершує природні норми, розміри.

Петро сів на своє місце в кутку, притиснутий товстою дамою. У дверях камбуза з'являється товстий кок." Т. е. тепер можна вільно називати товстих - товстими і не переживати, скривдиш ти їх чи ні, так? Вірно адже, так? Товстуни на позитивчику, а зі словником Російської мови посперечатися-то важкувато))))))) Раз чоловік вирішив змиритися зі своїми розмірами, то він повинен приймати їх точні визначення і назви.... так? Або знову - я козел? p.s. якщо що, я зовсім не в позитиві від свого вигляду, але це будемо виправляти))", - написав Влад.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Пізніше у відповідь на висловлені в коментарях докори він додав, що зовсім не мав на увазі себе.

"Дивні ви! Я тут при чому? Я не про себе.... у мене все рівно. Жеру-худну і тд.... я взагалі не про себе. Я не парюся. Ви у минулому році, як шуліки накинулися на мене, коли я жирну назвав такою.... ось я і продовжую цю тему, не більше. Себе я і так багато обговорюю...." - заявив співак.

Публікація викликала активні обговорення в коментарях, причому думки фолловери висловлюють різні. Деякі згодні з Топаловим, інші ж зазначають, що йому самому не завадило б схуднути і в будь-якому випадку не варто ображати людей.

Підкачатися не завадило б

Не ганьбіть дурними питаннями, а читайте матчасть. Бодипозитив це любов до свого тіла яким би воно не було, а не ваші убогі спроби довести його до ебабельного стану, щоб оточуючі сказали ВАУ. Це якщо коротко і для середнього розуму..

Бодипозитив - це не про товстих, чому все плутають. Це про прийняття свого тіла з його нібито нестачі і боротьба зі своїми комплексами і непрогибание під товариство.

Влад, у вас комплекси? В якому місці ви Товстий? У вас абсолютно нормальна вага

Бодипозитив - любити себе в тому тобі, що в тебе є, але при цьому ніхто не заважає прагнути до кращого

Думаю товсті і самі знають що товсті. Але чути їм прикро про це. Пі ес, я теж не худиш

Згодна, товсті повинні приймати реальність! Нам же не прикро, коли нас називають худими! Так товстий те ж саме тільки навпаки

Товстий=ледачий

А навіщо товстих/худих/високих/низьких якось називати взагалі? Називати досить по імені, ну або імені по батькові. А якщо ви імені людини не знаєте, то яке вам діло до його худорлявості і толстоты?

Господи боже, бодипозитив це любов до свого тіла, до БУДЬ-якого, а не тільки до товстого

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Влад Топалов ошелешив пікантними подробицями весільної подорожі з Регіною Тодоренко.

Також Регіна Тодоренко підкорила мережу зворушливими весільними кадрами.

Раніше Регіна Тодоренко потішила курйозним відео з Владом Топаловим, зробленим під час відпочинку пари в Греції.