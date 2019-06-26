Напівоголена і в перлах: Роузі Хантигтон-Уайтлі спокушає гарячими кадрами з ванно

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

32-річна супермодель поділилася новим стильним знімком

Роузі Хантінгтон-Уайтлі любить подарунки, а знамениті бренди не проти підносити їх. Адже дівчина із задоволенням публікує стильні речі у себе на сторінці в Instagram, після чого вони розлітаються з магазинів як гарячі пиріжки. Нещодавно на відпочинку в Італії Роузі продемонструвала суцільний білий купальник, що спровокувало справжній бум на сайті бренду і поломку в їх інтернет-магазині. А днями Роузі вирішила показати ще один презент – довгі вишукані сережки з перлами від британської марки Pariah.

Роузі в тому самому купальнику (фото: instagram.com/rosiehw)

Популярна модель обрала для презентації подарунка вельми незвичайний антураж. Вона приміряла їх відразу після душу. Принаймні, так можна судити з її образу. На напівоголеному тілі 32-річної красуні немає нічого, крім білого рушника, волосся також прибране під рушник. «Дівчина з перловою сережкою», – написала Роузі, відсилаючи до однойменного шедевру нідерландського художника Яна Вермеєра. До речі, на обличчі Роузі все ж завдано легкий макіяж: чуттєві губи підкреслені напівпрозорим рожевим блиском, шкіра світиться від хайлайтеру і рум'янцю, а брови і вії, як завжди, максимально виразні. Шанувальники не стали мовчати, засипавши молоду маму захватами та компліментами.

Нове гаряче фото Роузі взволнвало всю мережу (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, днями вони з коханим Джейсоном Стетхемом відзначили дворіччя свого сина. Роузі, яка зазвичай намагається по мінімуму розкривати особисту сторону свого життя, в цей раз була дуже щедрою на кадри. Вона виклала в мережу безліч знімків свого малюка Джека.

Джейсон Стетхем з сином (фото: instagram.com/rosiehw)

На багатьох він позує сам, також зі знаменитим батьком, на інших – з Роузі. Але розглянути його цілком знаменита красуня не дає. Втім, завдяки папараці світ вже зміг як мінімум зрозуміти, що Джек Оскар все ж більше схожий на Роузі – ті ж пухкі губи і біляве волосся. Втім, з часом він може перейняти риси і Джейсона.