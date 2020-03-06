Напівоголена в обіймах коханого: Барбара Палвін знялася з відвертій фотосесії зі своїм хлопцем

Барбара Палвін разом зі своїм бойфрендом, Діланом Спроусом, знялася в рекламній кампанії французького бренду The Kooples. У чорно-білій фотосесії 26-річна модель і 27-річний американський актор показані крізь призму їх почуттів. В об'єктиві знаменитого фотографа Кемерона Маккула закохані постали зворушливими і щирими. А деякі кадри вийшли вельми відвертими. Вони обіймаються, цілуються, кривляються, плавають... А також обіймаються, лежать у ліжку і дивляться одне на одного закохано. Паралельно з цим вони, зрозуміло, встигли показати масу стильних образів з весняно-літньої кампанії.

Барбара зі своїм хлопцем (фото: instagram.com/thekooples)

Нагадаємо, відносини Барбари і Ділана почалися приблизно 2 роки тому. Пара познайомилася на вечірці. Закохані розповідали в пресі, що Ділан почав писати Барбарі повідомлення в Instagram, але відповіді не отримав. У підсумку хлопцеві кілька місяців довелося домагатися розташування розкішного "ангела" Victoria's Secret. Але з часом Барбара, як кажуть, "розтанула". "Для мене дуже незвично мати хлопця. Я була самотня 6 років. І це окупилося, я відчуваю. Ділан такий добрий і ніжний», – зазначила Барбара в інтерв'ю для Vogue.

Фото вийшли вельми відвертими (фото: instagram.com/thekooples)

Зараз же в парі панує повна гармонія. Ділан у всьому підтримує Барбару, не пропускаючи жодного її шоу. Намагається зробити милі сюрпризи і виявляти турботу. Приміром, якось приніс за лаштунки показу пакет з їжею. Цікаво, що набір включав і калорійні гамбургери. За словами пари, вони дуже цінують один одного і дозволяють один одному бути такими, як вони є.

Модель і актор знайшли один одного (фото: instagram.com/thekooples)

"Ми дійсно поважаємо один одного – це ключ до здорових відносин. Довіряємо один одному. З Діланом я можу бути відвертою. Він любить мене такою, яка я є насправді, дає мені можливість бути самою собою і не турбуватися, що думають інші. Я вчуся у нього кожен день", – розповідала дівчина в одному з недавніх інтерв'ю.

Нагадаємо, до Барбари Ділан зустрічався з моделлю Дайною Фразер, їх стосунки тривали з 2014-го по 2017-й рік. Пізніше модель розповіла, що причиною розставання була зрада хлопця.