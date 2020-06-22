Напівоголена і на підборах: Емілі Ратаковскі показала розкішне тіло в пікантній зйомці

Емілі Ратаковскі не залишилася в стороні від Дня батька, який «голосно» відзначили практично всі зірки за допомогою зворушливих постів. Одна з найбільш знаменитих моделей і бізнесвумен присвятила своєму батькові сторіз. Вона показала кілька фото. В тому числі і своє зворушливе дитяче, де сидить на плечах у тата. А також нещодавнє – коли батько відвідав їх з Себастьяном особняку. Оскільки вони з'явилися тільки в зникаючих публікаціях, шанувальники не змогли залишити свої відгуки та коментарі.

Батько Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, батько Емілі – Джон Девін Ратаковскі – талановитий художник. Дівчинка з дитинства звикла до інтелектуальної і богемної атмосфери. За словами самої зірки, влітку вона часто відпочивала з мамою вона на Майорці, де бувала на нудистських пляжах. А вдома ж для неї було цілком звичайним бачити молодих оголених натурниць, що позували батькові. Саме це, переконана 29-річна красуня, і привчило її до того, що нагота – це природно і чудово. Правда, разом з тим у батьків були суворі правила і принципи. А тому Емілі доводилося деколи відстоювати свої погляди і бажання. Що ж, мабуть, так і загартувався характер успішної підприємниці.

Чоловік знаменитої красуні (фото: instagram.com/emrata)

До речі, дівчина не змогла не нагадати своїм шанувальникам, що свого пса вони з Себастьяном вважають не просто домашнім улюбленцем, а справжньою дитиною. Емілі показала знімок, де її чоловік лежить у ліжку разом із псом, і доповнила фото написом: «Ти просто найкращий для нашого малюка»...

Емілі готує нову зйомку (фото: instagram.com/emrata)

Також Емілі, яка славиться своїми гарячими знімками в мережі, вирішила заінтригувати шанувальників. Вона показала одне фото, написавши заповітне для фанатів її лінії одягу «скоро». На знімку Емілі постала в променях сонячного світла, в одних трусиках. Дівчина повернулася до камери полубоком, продемонструвавши вигини свого розкішного тіла. Виглядати неймовірно спокусливо їй допомогли також золотисті босоніжки на шпильках, а також макіяж і укладка По всьому, зйомка буде дійсно спекотною!