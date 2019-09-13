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Напівгола Тіна Кароль дражнить мережу провокативним образом в сміливому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.09.2019 - 11:56
Напівгола Тіна Кароль дражнить мережу провокативним образом в сміливому вбранні
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позували серед яскравих сіті-лайтів

Тіна Кароль останнім часом балут шанувальників спокусливими фото і навіть відео – у новому кліпі на пісню "Вабити" вона з'явилася відразу в кількох пікантних образах. Її літня пляжна фотосесія, зроблена в США, остаточно переконала фанів зведи в тому, що вона змінила імідж і стала більш відвертою у виборі нарядів і образів, ніж раніше. Розбурхують уяви знімки з'являються на сторінці поп-діви в Instagram із завидною регулярністю.

На свіжому фото зваблива Тіна позує в профіль з голою спиною у вельми оригінальному кроп-топі. Цей пикатный елемент гардеробу з довгим рукавом зірка підтримує рукою, щоб ненароком в кадр не потрапило нічого зайвого.

Тіна позує на тлі безлічі сітілайтів. В макіяжі вона віддала перевагу акценту на червоні губи, що давно вже стала впізнаваною "фішкою" зірки, а волосся з одного боку акуратно прибрала за допомогою шпильки.

Напівгола Тіна Кароль дражнить мережу провокативним образом в сміливому вбранні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше артистка вже публікувала знімок в цьому ж вбранні, тільки фото було зроблене анфас. В кадрі Тіна також прикрила рукою розкішні груди, а кроп-топ оголив її плоский животик.

Напівгола Тіна Кароль дражнить мережу провокативним образом в сміливому вбранні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Ой, як гарно
  • Неймовірна
  • Боже, якась дівчинка
  • Вогонь
  • Тіна, яка ж ти красива
  • Яка спинка!
  • Яка шикарна
  • Така дівчинка-дівчинка. Яке сонце!
  • Ого, яка!
  • Яка мила!
  • Найкрасивіша

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль захопила мережу фото в оригінальному сріблястому купальнику, що підкреслив її сексуальні вигини. Поп-діва позувала в басейні.

До речі, Тіна Кароль підкорила появою в оригінальному розкішному вбранні з глибоким вирізом-декольте і шлейфом в третьому прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019".

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Новини України Тіна Кароль
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