Напівгола на столі: Дженніфер Лопес демонструє спокусливі форми в пікантному вбранні

Дженніфер Лопес у свої 50 років не збирається здавати обороти. На честь ювілею вона влаштувала грандіозний тур, прокотившись з шоу по всьому світу. А паралельно зірка запускає новий проект – фільм Hustlers ("Стриптизерки"), режисером якого виступив Лорін Скафарии.

Прем'єра стрічки відбудеться 13-го вересня, так що саме час активно працювати над його промо. Співачка і актриса зіграє в ньому роль танцівниці еротичних танців, яка разом з колегами вирішила помститися екс-клієнтам з Уолл-стріт. Настільки експресивна роль, потрібно відзначити, їй до лиця (а вірніше – до тіла)!

Дженніфер в спокусливому вбранні (фото: instagram.com/jlo)

Лопес вже встигла показати не один запальний ролик, де здалася в спокусливому вбранні. А кілька годин тому виклала ще один кадр, де її можна побачити у всій красі. Вона сидить на столі, засипаному грошима, і емоційно притискаючи їх до грудей.

Відверта поза, спокусливий сріблястий купальник з бахромою, який практично не приховує її розкішне тіло, довге волосся, укладене легкими пружними хвилями, великі сережки-кільця і босоніжки на високих підборах... Доповнюють картину особи чоловіків, які оточили стіл, – вони виражають захват. Що й не дивно: Дженніфер виглядає просто чудово, і вжилася в роль відмінно.

Лопес у свої 50 виглядає просто відмінно (фото: instagram.com/jlo)

"Заміжня за грошима", – написала під фото зірка. Шанувальники просто підірвали її сторінку численними коментарями. Багато хто пише, що вже чекають не дочекаються прем'єру. Що ж, інтерес до фільму знаменитості та її команді підігріти вдалося!

Лопес не хоче спочивати на лаврах (фото: instagram.com/jlo)

Не менше, ніж фільму, шанувальники чекають і іншу важливу подію – весілля з коханим Дженніфер Алексом Родрігесом. Співачка отримала заповітне кільце ще в березні, але ніяк не назве точну дату їхнього одруження. За припущеннями фанатів, подія повинна відбутися вже цієї осені.