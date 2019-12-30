Напівгола в ліжку: Кайлі Дженнер показала відверті фото в нижній білизні

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина поділилася жаркими кадрами

Кайлі Дженнер не втомлюється дивувати громадськість. Так, днями вона знову отримала титул наймолодшої ​​мільярдерки в світі. Нагадаємо, це звання вона заслужила ще в минулому році. Таких успіхів молодшій сестрі з сімейства Дженнер-Кардашьян вдалося домогтися завдяки своєму дітищу - косметичній компанії Kylie Cosmetics. В 2019 продала 51% акцій бренду, отримавши за це 600 мільйонів доларів.

Кайлі знову визнали наймолодшою ​​міліардершей в світі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Цікаво, що незважаючи на чималі статки, Кайлі не збирається спочивати на лаврах. У кожну нову косметичну линю вона вкладає душу, намагаючись працювати не тільки над дизайном упаковки і подачею, а й над постійним вдосконаленням самих продуктів. Наприклад, для співпраці вона запрошує кращих візажистів, топових косметологів та інших фахівців б'юті-галузі. У рекламі ж своїх продуктів головною моделлю вона найчастіше виступає сама, вибираючи деколи досить відверті образи. Втім, в реальному житті «гарячих» кадрів також достатньо.

Дівчина обожнює гарячі фото (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нещодавно вона опублікувала нові спекотні кадри. Кайлі позує у власному ліжку, одягнувши відверту мереживну білизну. 22-річна бізнесвумен постаралася продемонструвати всю свою чуттєвість. Так що її пишні груди, тонка талія і розкішні стегна красуються на першому плані. Образ вона доповнила золотистими сережками, яскравим бездоганним макіяжем, а волосся зібрала в високу зачіску. У сторіз красуня додала ще пару кадрів, також вказавши їх автора.

Кайлі в провокаційному образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Подивитися відверті фото Кайлі можна тут

Нагадаємо, не менше популярні фото виходять і в одязі. Так, Кайлі останнім часом часто показує стильні поєднання, які можна брати на замітку при складанні яскравих образів на вихід.