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Напівгола на підлозі: Емілі Ратаковскі спокушає гарячими фото з особистого архіву

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 22:32
Напівгола на підлозі: Емілі Ратаковскі спокушає гарячими фото з особистого архіву
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель порадувала новим гарячим фото

Емілі Ратаковскі – рекордсмен з відвертих фото. Навіть під час карантину дівчина не перестає демонструвати світові безліч кадрів з особистого архіву. Не так давно вона показала кадри, зроблені у власному ліжку. Наряд 28-річна модель і актриса вибрала спокусливий і незвичайний – вона постала в образі ділової леді з сексуальними деталями. А потім і зовсім постала повністю оголеною – актриса і модель позує на тлі вікна, прикрившись лише легкою шторою...

Напівгола на підлозі: Емілі Ратаковскі спокушає гарячими фото з особистого архіву

Емілі з Коломбо (фото: instagram.com/emrata)

І зменшувати оберти Емілі не збирається. Цього разу вона показала фото, на якому лежить на підлозі в одних стрінгах і халаті. Який, втім, практично не прикриває оголене тіло красуні. А компанію їй склав домашній улюбленець Коломбо. Ратаковскі обіймає його однією рукою, спокусливо прогнувшись. Фотографом напевно виступив її чоловік, так як на обличчі дівчини грає закохана і мила усмішка. «Він так втомився від пріжіманій», – написала Емілі. Фоловери у відповідь не стали розчулюватися псом, а вибухнули захопленням і «палаючими» emoji від краси своєї улюбленої інстадіви.

Напівгола на підлозі: Емілі Ратаковскі спокушає гарячими фото з особистого архіву

Емілі любить гарячі фото (фото: instagram.com/emrata)

Також днями Емілі вирішила підняти дух фанів, повеселивши їх. Вона опублікувала кумедне фото, на якому позує в ванній, повній піни, з маскою на обличчі і з пляшкою вина. Компанію спекотній красуні склав Джон Островський – американська зірка мережі Instagram, а за сумісництвом письменник, актор, модель, винороб і приватний підприємець. «Натхнення на карантин», – написала дівчина, відома пристрастю до провокацій. Що ж, таким нехитрим способом, з допомогою Instagram дівчина продовжує займатися бізнесом навіть під час карантину.

Напівгола на підлозі: Емілі Ратаковскі спокушає гарячими фото з особистого архівуЕмілі з Джоном (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, самоізоляцію Емілі скрашує присутність коханого чоловіка Себастьяна Бір-МакКларда, а також вихованця. Так що часу робити відверті фото у моделі хоч відбавляй. І незабаром вона напевно порадує новим з них.

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