ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі блиснула пишними грудьми у відвертому бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2020 - 21:32
Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі блиснула пишними грудьми у відвертому бікіні
Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель радує новими гарячими фото

Тіна Кунакі продовжує публікувати гарячі знімки з відпочинку у Бразилії, демонструючи свою природну красу. Цього разу 22-річна модель порадувала пляжними кадрами, де позує в бікіні яскравого забарвлення – жовтому у білу смужку. Верх купальника ледь прикриває пишні груди знаменитої красуні, на ній вона і вирішила зробити акцент. Кунаки лежить на животі, демонструючи своє розкішне тіло і смагляву шкіру без грама косметики. Образ моделі доповнила бейсболка бежевого відтінку, а також зібране в пучок волосся. Чарівна дружина Венсана Касселя навіть в такому простому вигляді виглядає неймовірно привабливою.

Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі блиснула пишними грудьми у відвертому бікініНапівгола на пляжі: Тіна Кунакі блиснула пишними грудьми у відвертому бікініТіна Кунаки в Бразилії (фото: instagram.com/tinakunakey)

На фото Тіна зазначила Bar Da Laje – цей заклад в Ріо-де-Жанейро користується величезним попитом. Не в останню чергу завдяки розкішному вигляду, який відкривається з тераси. Тут Кунакі також побувала. Дівчина сфотографувалася на фоні неймовірної краси пейзажу, мрійливо дивлячись у камеру. На ній цього разу одягнута чорно-біла міні-сукня на тонких бретелях. Своє пишне волосся вона зібрала у високий пучок – напевно красуня розраховувала розслабитися і позасмагати. А тому відмовилася від аксесуарів і зайвих речей.

Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі блиснула пишними грудьми у відвертому бікініТіна насолоджується відпочинком (фото: instagram.com/tinakunakey)

Венсан Кассель, який, можливо, і є автором кадру, залишився за ним. Актор рідко публікує фото в своєму мікроблозі і частіше – робочі постери, іноді все ж роблячи виключення заради своєї молодої дружини. Приміром, нещодавно він захопив мережу спільним фото з Тіною. Щасливі і закохані, вони сидять в одному гамаку обличчям один до одного і щось обговорюють, дивлячись в телефони.

Напівгола на пляжі: Тіна Кунакі блиснула пишними грудьми у відвертому бікіні

Венсан часто зізнається Тіні в коханні (фото: instagram.com/tinakunakey)

Також нещодавно він оригінально зізнався в любові Кунакі, опублікувавши фото, зроблене "нишком". На ньому Тіна тримає руками розпатлане на вітрі волосся, і весело сміється. Без косметики, у простих джинсах і футболці, вона виглядає такою юною і привабливою, що Венсан не втримався: "Життя", – написав знаменитий французький актор. Невдовзі Тіна відповіла йому схожим кадром і відповідним підписом. Так що чоловік і дружина явно в захваті один від одного!

Закохані і щасливі: Тіна Кунаки і Венсан Кассель насолоджуються спільним відпочинком Напівгола в басейні: Тіна Кунакі блиснула пишними формами в крихітному бікіні
Новини України Тина Кунаки
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся