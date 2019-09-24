Напівгола в магазині: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в мереживній білизні

Емілі Ратаковскі – знаменита модель і актриса, яку частіше побачиш роздягненою, ніж одягненою. Тим не менш, інтерес до оголених кадрів знаменитої красуні не згасає. 28-річна бізнесвумен регулярно постить "гарячі" світлини з особистого архіву, а також захоплює шанувальників провокаційними вбраннями для світських подій. Завдяки чому популярність дівчини в мережі тільки зростає. А разом з цим і популярність її особистого бренду одягу Inamorata.

Нове фото Емілі (фото: instagram.com/emrata)

На останньому кадрі в своєму мікроблозі Емілі постала як раз в білизні власної марки. Спокусливий мереживний комплект з напівпрозорої чорної тканини ледь прикриває тіло Ратаковскі, демонструючи всі достоїнства фігури. Доповнює картину укладка зі злегка розпатланим волоссям і чуттєвий макіяж. Дівчина стоїть посеред магазину, а на задньому фоні видно охолоджуючі напої. Фотосесія була приурочена до випуску цієї лінії, і Емілі вирішила зайвий раз нагадати шанувальникам, що речі можна придбати на її сайті.

Емілі Ратаковскі рекламує свій бренд (фото: instagram.com/emrata)

"Так чи інакше, я ніколи не постила цей кадр в білизні з лінії @inamoratawoman! Друзі, ви бажаєте побачити більше таких мереживних сетів від нас? Скажи мені, що ви хочете, і ми зробимо це", – написала Емілі. Багато шанувальників написали, що, зрозуміло, чекають від неї нових сетів і "ще більше тіла".

Емілі на заході американського Harper's Bazaar (фото: instagram.com/emrata)

До речі, останнім часом фігура Емілі в мережі почала викликати неоднозначну реакцію. На думку деяких користувачів, Ратаковскі стала занадто худою. Особливо фоловерів жахає її талія. Приводом для занепокоєння вперше постала поява Ратаковскі в яскраво-червоній сукні Zara на вечірці Harper's Bazaar. Так, відтінок, який зазвичай візуально додає кілька кілограмів, на фігурі Емілі позначився прямо протилежно. Вона виглядала такою стрункою, що шанувальники тут же порадили дівчині "більше їсти".