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Напівгола в басейні: Тіна Кунакі блиснула пишними формами в крихітному бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.12.2019 - 22:22
Напівгола в басейні: Тіна Кунакі блиснула пишними формами в крихітному бікіні
Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Молода дружина Венсана Касселя показала відверті фото

Тіна Кунакі, як і багато інших зірок, вирішила на Різдво вирушили в літо. Для подорожі вона вибрала Ріо-де-Жанейро. На першому фото, яке показала модель у своєму мікроблозі ще три дні тому, вона позує на мальовничому пляжі у відвертому купальнику. Дівчина сидить на піску, повернувшись до камери спиною і розпустивши по плечах довге мокре волосся. Незважаючи на те, що Тіна сидить досить далеко, її розкішну фігуру фолловери відразу відзначили. "Красуня", "чудова", "ідеальна" – пишуть вони...

Напівгола в басейні: Тіна Кунакі блиснула пишними формами в крихітному бікініТіна в Ріо (фото: instagram.com/tinakunakey)

Кілька годин тому Кунакі вирішила поповнити свій аккаунт новими "гарячими" фото. Дівчина запостила кілька кадрів, зроблених в басейні. На першому фото вона широко посміхається. Другий знімок вийшов більш загадковим і ніжним. На обличчі моделі немає і краплі косметики, і вона просто сяє молодістю і красою. Незважаючи на те, що Тіна стоїть у воді, її фігура в кришеному чорному купальнику відмінно видно. Втім, для повноти картини 22-річна модель опублікував у сторіз короткий бумеранг, де акцент зроблений саме на її розкішному тілі.

Напівгола в басейні: Тіна Кунакі блиснула пишними формами в крихітному бікініНапівгола в басейні: Тіна Кунакі блиснула пишними формами в крихітному бікініДівчина виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/tinakunakey)

Треба зазначити, що Тіна поки що не розповіла, з ким відпочиває. Чоловік дівчини – Венсан Кассель – також не став публікувати фото на своїй сторінці. Але швидше за все, закохані відпочивають разом. Як мінімум, про це говорить щасливе обличчя Кунакі.

Напівгола в басейні: Тіна Кунакі блиснула пишними формами в крихітному бікініТіна любить пляжні фотосесії (фото: instagram.com/tinakunakey)

До речі, в одному з недавніх інтерв'ю дівчина розповіла про першу зустріч з Венсаном. За словами юної красуні, вона нікого не шукала. Більш того – її серце було розбите після розставання з хлопцем, з яким вони були разом 3 роки. Але варто було їй побачити Венсана, як вона зрозуміла: це доля! Тіна стверджує, що у неї не було й тіні сумніву в коханому чоловікові. Цікаво, що при знайомстві вона поняття не мала, що перед нею зірка світового масштабу. Виявляється, дівчина виросла, практично не вникаючи в кінематограф – її дитинство пройшло на пляжах. Так що про те, що в чоловіки доля їй підшукала одного з найзнаменитіших акторів у світі, вона дізналася набагато пізніше.

Все так само гарна! Моніка Беллуччі в піджаку на голе тіло красується на обкладинці глянцю Сліпуча! Тіна Кунакі підкреслила пишні груди стильним вбранням і вишуканим кольє
Новини України Тина КунакиВенсан Кассель
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