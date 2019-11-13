Напівгола в басейні: 53-річна Сінді Кроуфорд захопила розкішним тілом в новій зйомці

Культова модель так само вродлива
Сінді Кроуфорд взяла участь у новій зйомці для CR Fashion Book, де постала в досить відвертому вбранні. Поки що вона продемонструвала послідовувачам в Instagram тільки один кадр, зате який! Сінді позує в білій літній сукні з відвертим декольте, занурившись у великий акваріум. Доповнює картину об'ємна укладка, непомітний макіяж та її фірмова чарівна посмішка. Сінді виглядає молодою і неймовірно звабливою. У підпису культова модель 90-х натякнула, що інші роботи можна буде побачити вже незабаром.
Шанувальники почали бурхливо обговорювати, що Сінді виглядає все так само прекрасно, як і в юності. Не дивно: за своєю фігурою і шкірою знаменита модель ретельно стежить. Вона намагається дотримуватися режим харчування, який люблять більшість моделей: 80% корисних страв, а на 20% можна дозволити собі трохи розслабитися. Сінді регулярно відвідує спортзал, любить піші прогулянки. Що стосується шкіри, вона знайшла свого ідеального косметолога, а також користується перевіреними засобами догляду (модель навіть розробила власну косметичну лінію).
Також нещодавно Сінді розкрила ще один секрет своєї нев'янучої шкіри. Так, знаменита красуня регулярно відвідує сауну. Парну вона обладнала прямо у себе вдома. А тому може відвідати її в будь-яку вільну хвилину. З сауни вона виходить свіжою та оновленою. Як відомо, процедура відмінно впливає на обмінні процеси, дозволяє шкірі оновлюватися і дихати, а до того ж відмінно заспокоює. Беремо на замітку!
Крім того, у Сінді явно хороша спадковість. Нещодавно красуня, що вже стала легендою, вийшла у світ зі своєю мамою, Дженніфер Сью Крофорд-Молуф. Жінка разом з донькою та онучкою Кайей Гербер вирушила на урочистий обід, влаштований організацією Women's Guild Cedars-Sinai, і виглядала просто розкішно.