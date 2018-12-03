Положинський зібрав докупи творчих людей і випустив альбом дуетів

Олександр Положинський (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

У записі платівки "АнТАРТАКтида. Частина Перша" взяли участь Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, Олег Собчук і навіть Вахтанг Кікабідзе

Гурт "Тартак" порадував своїх прихильників новим, давно обіцяним альбомом "АнТАРТАКтида. Частина Перша", до якого увійшло 12 дуетів з виконавцями абсолютно різними за віком, музичним стилем, світоглядом та рівнем популярності: Вахтангом Кікабідзе, Тонею Матвієнко, Арсеном Мірзояном, Олегом Собчуком та іншими.

80% пісень в альбомі - про кохання. Обізнані меломани почують знайомі фрагменти в піснях "Знаєш Мій День" (feat. Арсен Мірзоян), "Більше За Життя" (feat. Олег Собчук) "Попелюшка" (feat. Нумер 482) та "Хвиля"(feat. Epolets).

Олександр Положинський і Марі Чеба (фото: facebook.com/sashko.polozhinsky)

Чуттєва лірика Олександра Положинського, стильні аранжування саундпродюсера альбому Артура Данієляна, абсолютно нова подача "Тартака" в міксі з знайомими мелодіями та голосами - рецепт безумовного успіху у шанувальників.

"Збирати творчих людей докупи завжди непросто. По-перше, це важко організаційно. По-друге, це важко емоційно - в кожного своє бачення, свої амбіції, свої бажання. Але головне - для творення кожної пісні такого альбому потрібні ідеї. Коли назбиралося достатньо ідей - десь у мене, десь у моїх колег - ми почали роботу над альбомом. Слід сказати, що в альбомі є як давні пісні, які виношувалися роками, так і зовсім свіжі - які з'явилися безпосередньо в процесі роботи. До речі, через те, що виникали якісь нові ідеї, доводилося відмовлятися від реалізації деяких старих. Тому на початку роботи альбом планувався дещо іншим за складом пісень та дуетів. Але це не значить, що вже ті ідеї ніколи не будуть реалізовані", коментує альбом Положинський.

Відео: YouTube/TARTAK VIDEO

За словами саундпродюсера платівки Артура Данієляна, робота над альбомом тривала близько трьох років.

"Завдяки альбому "АнТАРТАКтида. Частина Перша" ми можемо уявити, яким би був гурт, якби після виходу перших двох альбомів не почав експерименти з більш важким альтернативним звучанням. Альбом звучить так, якби "Тартак" залишився поп-гуртом. Навіть більше - у склад інструментів я повернув ді-джея. Водночас сам процес запису у студії був дуже консервативним - усі партії були записані з використанням реальних і, у більшості, старих синтезаторів та драм-машин... "АнТАРТАКтида. Частина Перша" - це своєрідний реверанс і альбом-триб’ют, присвята тому часу. Також цікавий той факт, що деякі вокальні треки партнерів по дуетам та Сашка були записані з різницею у майже десяток років", - каже він.

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Відео: РБК-Україна