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В рушник і без макіяжу: Леся Нікітюк засвітила розкішний бюст на фоні заходу

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.07.2019 - 18:28
В рушник і без макіяжу: Леся Нікітюк засвітила розкішний бюст на фоні заходу
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Теледіва задала шанувальникам оригінальну задачу

Леся Нікітюк хоч вже і повернулася з Італії в Україну, але продовжує радувати шанувальників знімками з Сорренто, куди вона їздила на весілля колеги і подруги Регіни Тодоренко і музиканта Влада Топалова. Вона вирішила показати вельми пікантний кадр, зроблений на фоні заходу. Відповідне фото з'явилося на сторінці в Instagram Леді Ле.

Телеведуча зробила селфі і сфотографувала себе у рушнику, капелюсі і зовсім без косметики. Шанувальники змогли розглянути не тільки місцеві локації, але і оцінити розкішний бюст знаменитості.

"Пізній ранок в Сорренто. Скільки човнів на фото?" - задала несподіване питання Леся своїм підписникам, змусивши їх в деталях вивчати знімок.

В рушник і без макіяжу: Леся Нікітюк засвітила розкішний бюст на фоні заходу

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Хтось відразу кинувся рахувати човна на причалі, але більшість коментаторів оцінило зовнішність зірки. Леді Ле "нарвалася" на масу компліментів від шанувальників. Дехто з них відзначив, що пізніше ранок на фото більше нагадує ранній вечір.

"Головне, що Леся дуже гарна, сонячна, яскрава", "Красуня!", "Леся красуня без макіяжу", "Фото називається: "А ти помітив кораблики?", "Леся, як завжди чарівна, а човнів на мою думку 8", "Міледі Ле", "Краса!", "Неповторний шарм", - відзначали фоловери.

 

Скріншот коментарів

Варто сказати, що на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова в Сорренто Леся Нікітюк зловила букет нареченої.

Раніше Леся Нікітюк оригінально привітала шанувальників зі святом Івана Купала і захопила фото в "тигровій" міні спідниці.

Крім того, Леся Нікітюк показала, як насолоджується трапезою з видом на вулкан Везувій. Вона позувала в легкому платті, пікантно оголивши плече.

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Новини України Леся Нікітюк
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