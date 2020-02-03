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В рушнику на голе тіло: Злата Огневич влаштувала запальні танці під дощем

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.02.2020 - 17:29
В рушнику на голе тіло: Злата Огневич влаштувала запальні танці під дощем
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка насолоджується відпочинком біля океану на Балі

Як і багато її зіркових колег, співачка Злата Огневич вирішила влаштувати собі канікули на березі океану і відправилася в Індонезію, на острів Гілі неподалік від Балі. Там артистка, яка раніше назвала дієві поради, як позбутися целюліту, займається серфінгом, катається на велосипеді і проводить час на пляжі.

Іноді погода псується і на острові ллють дощі - однак Злата абсолютно не переймається! На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому показала, чим займається під час зливи.

Зірка в одному лише білому рушнику на голе тіло вийшла на терасу біля басейну свого номера і влаштувала запальні танці прямо під потоками води.

Відео: Злата Огневич на Балі (instagram.com/zlata.ognevich)

"Ми будемо #Танцювати", - прокоментувала веселий ролик співачка.

Пізніше Огневич також виклала знімок, на якому зображена на гойдалці у темно-синьому міні-платті в горошок.

"Сьогодні в нас на острові Ґілі була шалена злива... Стихія вибухнула з неба, я купалася під дощем і була щаслива, наче дитина! В дорослому житті, повному відповідальності і боротьби- часто забуваєш: як це- радіти і пропускати крізь себе кожну мить, посміхатися від того, що ти існуєш, ось тут, під цими зірками. Щоб зберегти справжні відчуття- треба бути з тими, кого любиш і плекати Щастя в собі. Я точно знаю, що Всесвіт народжується всередині і все починається з Тебе", - поділилася емоціями щаслива Злата.

В рушнику на голе тіло: Злата Огневич влаштувала запальні танці під дощем

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Підписники прийшли в захват від позитиву і ефектного танцю артистки і засипали її теплими відгуками.

  • Яка ж ти позитивна
  • Богиня і танці під дощем! Дуже круто!
  • Злата, ти стала схожа на Балийку, така ж чорненька ;) Класно танцюєш!!!
  • Красуня
  • Вааууу це неймовірноо
  • Клас. Позитивчик
  • ти найкраща!!!
  • Чарівно! Але слизько...
  • Супер
  • Хтось реально щасливий
  • Я думаю, на танцях Вас зачекалися)) напевно, в наступному сезоні побачимо))) а відео, як завжди приваблююче)))
  • Круто виходить танцювати
  • Гарячі танці
  • Танці під дощем — це казка
  • Вогняна дівчина!!!

В рушнику на голе тіло: Злата Огневич влаштувала запальні танці під дощем

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, раніше Злата Огневич знялася повністю оголеною в арт-проекті "Чом ти не прийшов".

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