В рушнику на голе тіло: Злата Огневич влаштувала запальні танці під дощем

Співачка насолоджується відпочинком біля океану на Балі
Як і багато її зіркових колег, співачка Злата Огневич вирішила влаштувати собі канікули на березі океану і відправилася в Індонезію, на острів Гілі неподалік від Балі. Там артистка, яка раніше назвала дієві поради, як позбутися целюліту, займається серфінгом, катається на велосипеді і проводить час на пляжі.
Іноді погода псується і на острові ллють дощі - однак Злата абсолютно не переймається! На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому показала, чим займається під час зливи.
Зірка в одному лише білому рушнику на голе тіло вийшла на терасу біля басейну свого номера і влаштувала запальні танці прямо під потоками води.
Відео: Злата Огневич на Балі (instagram.com/zlata.ognevich)
"Ми будемо #Танцювати", - прокоментувала веселий ролик співачка.
Пізніше Огневич також виклала знімок, на якому зображена на гойдалці у темно-синьому міні-платті в горошок.
"Сьогодні в нас на острові Ґілі була шалена злива... Стихія вибухнула з неба, я купалася під дощем і була щаслива, наче дитина! В дорослому житті, повному відповідальності і боротьби- часто забуваєш: як це- радіти і пропускати крізь себе кожну мить, посміхатися від того, що ти існуєш, ось тут, під цими зірками. Щоб зберегти справжні відчуття- треба бути з тими, кого любиш і плекати Щастя в собі. Я точно знаю, що Всесвіт народжується всередині і все починається з Тебе", - поділилася емоціями щаслива Злата.
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Підписники прийшли в захват від позитиву і ефектного танцю артистки і засипали її теплими відгуками.
Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)
Нагадаємо, раніше Злата Огневич знялася повністю оголеною в арт-проекті "Чом ти не прийшов".