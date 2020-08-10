Повністю оголена Надя Дорофєєва підірвала мережу пікантним фото на травичці

Співачка показала, як сильно вона любить літо
Надя Дорофєєва нерідко балує своїх шанувальників ефектними літніми кадрами в стильних луках або купальнику, однак новий кадр в її Instagram вийшов по-справжньому гарячим і провокаційним. 30-річна артистка поки що уникає зарубіжних подорожей і проводить літо у своєму заміському будинку, де у них з чоловіком Володимиром Дантесом є і басейн.
На знімку Надя постала повністю оголеною - вона лежить на зеленому газоні на животі, демонструючи свою фантастичну фігуру. Пружні сідниці співачка прикрила джинсовими шортами, а волосся залишила розпущеним. На задньому плані можна розглянути басейн.
"Це я так сильно люблю літо", — підписала пікантний кадр Дорофєєва.
Оголена Надя Дорофєєва відпочила на галявині (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Фолловери Наді не стали скупитися на компліменти, а Потап не втримався від жарту.
"Не доповзла", - написав продюсер, натякаючи на басейн.
Скріншот коментарів
Нагадаємо,що раніше Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність та відходу у зв'язку з цим з групи "Время и стекло". Відповідь порадувала багатьох шанувальників співачки.
Ми також писали, що струнка Надя Дорофєєва в крихітному бікіні викликала фурор точеними формами.