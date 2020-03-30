Повністю оголена Емілі Ратаковскі захопила апетитними формами на відвертому фото

Емілі Ратаковскі не звикати позувати напівголою. Дівчина відома своєю любов'ю до відвертих фото, за які, до речі, її й люблять понад 25 мільйонів фоловерів. На її сторінці можна знайти гарячі кадри в купальниках, нижній білизні, топлес і навіть повністю голою... Але кожен раз 28-річна модель, актриса і бізнесвумен перевершує саму себе, роблячи кадри все більш відвертими і незвичайними.

Емілі максимально відверта (фото: instagram.com/emrata)

Кілька годин тому спекотна красуня опублікувала нове фото, на якому постала повністю голою. Правда, розкішне тіло Емілі приховує легка завіса: Ратаковскі стоїть за шторою на балконі їхнього з чоловіком будинку. Дівчина спокусливо прогнулася, прикривши груди рукою і демонструючи світові свої знамениті форми. «Сонце проходить через наші штори – перше, що трапляється вранці...», – додала вона романтичний підпис і позначила, що фото зроблено минулого тижня.

Шанувальники, зрозуміло, не могли залишити таке фото без уваги. «Занадто гаряче», «Перша», «Ангел», «Я б хотів бути твоїм сусідом», «Пощастило, звичайно, людям в будинку навпроти»... Були й ті, хто не оцінив старання Ратаковскі, попросивши дівчину «одягнутися» і припустивши, що вона просто «сумує на карантині».

Модель захоплює мережу формами (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, Емілі під час самоізоляції дійсно стала набагато більш активна. Дівчина знімає спокусливі танці, показує фото з власної ліжку, архівні фото і ділиться своїми порадами, як пережити важкі часи. Сама вона радіє, що зуміла винести з попереднього року, який видався для неї дуже складним, багато уроків і навчилася піклуватися про себе. Також дівчина не втомлюється дякувати своїм близьким, завжди готових прийти їй на допомогу. Перший і найоловніший друг Емілі – чоловік Себастьян. Величезну роль у житті Ратаковскі грає і домашній улюбленець – пес Коломбо, якого вона жартома називає сином.