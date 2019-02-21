Поліна Логунова назвала несподівані причини набору зайвої ваги

Дружина Дмитра Стуупки пояснила, які методи боротьби із зайвими кіло вважає малоефективними

Телеведущая и тренер по правильному питанию, а также жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова рассказала о главном отличие женской пищеварительной системы от мужской и озвучила основную причину набора лишних кило представительницами прекрасного пола. Об этом она написала в Instagram.

В качестве вводного слова, знаменитость привела цитату ныне покойного легендарного кутюрье Карла Лагерфельда о диете. Также Логунова отметила, что в резком скачке веса виноваты дрожжевые бактерии, которые очень быстро размножаются под воздействием женского гормона эстрогена. Прекрасная половина человечества, прибавив в весе, впадает в депрессию и пытается идти на всяческие ухищрения, чтобы быстрее избавиться от лишнего. Многие забывают о важности правильного питания, отдавая предпочтение сомнительным или малоэффективным процедурам.

"Тело должно быть совершенным. Если оно таковым не является, сядьте на диету и покупайте вещи меньшего размера" — Карл Лагерфельд. Кто я такая, чтобы спорит с титаном? В своё время он весил больше 100 кг и ненавидел себя за это, до конца жизни, после похудения, он оставался подтянутым", - привела неоспоримые факты Полина.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

"Существуют различиях между питанием и пищеварением мужчин и женщин. Одни и те же продукты мужчины могут переварить быстрее, чем женщины, без каких-либо последствий, в том числе и для фигуры. В женском организме под воздействием гормона эстрогена быстрее размножаются дрожжевые бактерии. Чаще подверженные полноте, перепадам настроения, любви к сладкому и мучному, кожным высыпанием, женщины также испытывают депрессии по поводу своей внешности. Кремы и пиллинги борются с симптомами, но не устраняют внутреннюю первопричину внешних проявлений. Это же касается массажей и аппаратных процедур. Прежде, чем потратит уйму денег на салоны, уверьтесь, все ли на своих местах в вашей тарелке", - подытожила она.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Подписчики девушки решили задарить ее комплиментами, ведь она разместила в посте также свое стильное фото. Не удержался и муж Логуновой. Дмитрий Ступка оставил для любимой жены красноречивый смайл, выражающий его пылкие чувства.

"Какая же красотка. Обожаю смотреть на Вас, а ещё больше читать Ваши умные тексты", "Вы красотка", "Вы очень красивая", "Какая прекрасная", - писали комментаторы, котрых Полина не забыла поблагодарить за теплые слова.

Ранее Полина Логунова рассказала о "подводных камнях" одной из самых престижных и вожделенных женских профессий.

К слову, Полина Логунова пояснила, стоит ли делать макияж каждый день и как это влияет на восприятие окружающих.