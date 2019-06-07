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Корисно і азартно: Могилевська в сітчастій майці показала, чим зайнялася з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.06.2019 - 17:34
Корисно і азартно: Могилевська в сітчастій майці показала, чим зайнялася з чоловіком
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка продемонструвала фотосесію в незвичному для неї образі

Популярна співачка Наталя Могилевська давно зі спортом на "ти". Вона не тільки із захопленням танцями, йогою, бігає і робить вправи на гнучкість і розтяжку, але і займається вельми не жіночим видом спорту – боксом. Про це артистка повідомила на сторінці в Instagram. Також вона показала, хто допомагає їй на тренуваннях і з ким вона працює у спарингу.

Зірка одягла масивні боксерські печатки і стала в стійку, а її тренер по імені Сергій тримає так звану "боксерську лапу", по якій співачка так і норовить прицільно вдарити.

Треба зазначити, що для тренування Наталія вибрала чорну майку, сітчасту футболку та лосини. Вони позує з мінімум макіяжу на обличчі.

Корисно і азартно: Могилевська в сітчастій майці показала, чим зайнялася з чоловіком

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Хто вже потренувався? Ви пам'ятаєте, що почати з досить однієї хвилини в день? До речі, знайомтесь, мій приголомшливий тренер Сергій! Навчив мене, що боксери самі сухі спортсмени. Корисно і азартно" - порадила Наталія.

Корисно і азартно: Могилевська в сітчастій майці показала, чим зайнялася з чоловіком

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальникам сподобався і настрій зірки, і її компанія, і зовнішній вигляд. Вони залишили чимало компліментів і теплих слів в коментарях під постом.

"Красуня", "Наталі! Поєднання жіночності, харизми і внутрішньої сили", "Ти така гарна і класна", "Наталія, така чарівна красуня", "Наталя, Ви супер!", "Ви сонечко", "Красуня! Самодисципліна - це все", - писали фоловерів.

До речі, навіть на відпочинок в Єгипет Наталя Могилевська поїхала в компанії свого тренера, з яким щоранку ходила на пробіжку. Вона заявляла, що відпустка – не привід закинути заняття спортом.

Плоди посилених тренувань і невпинної роботи над собою Могилевська показала на відео, продемонструвавши пружні і підтягнуті сідниці і стрункі ноги.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська заінтригувала освідченням у коханні чоловікові-музиканту і показала палкі обійми з ним на камеру.

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Новини України Наталя Могилевська
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