Політ нормальний: Злата Огневич зважилася на екстремальний досвід

Співачка відчула почуття польоту в аеротрубі
Злата Огневич не боязкого десятка і любить іноді додати дозу адреналіну в своє життя. Днями співачка зважилася на дуже незвичайний і дещо екстремальний досвід, а відео процесу поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Артистка випробувала відчуття польоту завдяки аеродинамічній трубі - коли ти літаєш на висхідних потоках повітря. На відео Злата піднімається в повітря - при цьому поряд знаходиться інструктор, який дає інструкції, в якому положенні тримати руки і ноги і притримує її. На другому ролику щаслива Огневич ділиться враженнями - за її словами, було дуже круто.
"Ааааааа! Політ нормальний. Емоції переповнюють мене!!! хлопці, це зовсім не страшно, а дуже кайфово. Ось, потроху подбираюсь до виконання бажання - стрибнути з парашутом! Крутєйша локація, парк Муромець", - написала співачка під публікацією.
Відео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Підписники захоплюються відвагою Огневич і жартують, що тепер її можна відправляти в космос.
Нагадаємо, раніше спекотна Злата Огневич показала, як чекає літа.
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