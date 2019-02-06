Покоління модниць: стильна донька Олі Полякової "засвітилася" на Ukrainian Fashion Week

Маша побувала на показі молодіжного українського бренду Monstra

Дочь "Королевы ночи" Оли Поляковой, Маша Полякова, которая во время отдыха в Таиланде смело демонстрировала стройную модельную фигуру, посетила показ дерзкого молодежного бренда Monstra в рамках Ukrainian Fashion Week. Об этом она сообщила в Instagram-историях.

Для выхода в свет стильная Маша выбрала оригинальное платье от бренда Monstra и куртку-косуху бирюзового цвета. Она также успела пообщаться с ведущей "Светской жизни" Катей Осадчей, которая не упустила возможности расспросить юную красотку о ее диете.

Маша Полякова и Катя Осадчая (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Так, она поинтересовалась, не сложно ли Маше есть салат, в то время как ее ровесники не столько озабочены фигурой и предпочитают сладкое.

Маша Полякова и Катя Оссадчая (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Также дочка знаменитой "суперблондинки" сфотографировалась с украинским дизайнером и идейным вдохновителем бренда Monstra Марией Москаленко, которая предстала перед публикой в весьма экстравагантном образе, соответствующем концепции ее марки.

Маша Полякова и основательница бренда Monstra Мария Москаленко (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что дочь Оли Поляковой, Маша Полякова честно призналась подписчикам, как непросто ей даются диеты и с какими сложностями приходится сталкиваться.

К слову, Маша Полякова показала завидные акробатические трюки на пилоне, восхитив поклонников отличной гибкостью.

Видео: РБК-Украина