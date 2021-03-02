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Шанувальники зомліли: Кейт Міддлтон з'явилася в блузі з глибоким декольте (фото)

Новость на русском → Великобританія, Вівторок 02 березня 2021 14:02
Шанувальники зомліли: Кейт Міддлтон з'явилася в блузі з глибоким декольте (фото) Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: GettyImages)
Автор: Анна Кисельова

Кейт Міддлтон і принц Вільям на тлі пандемії коронавірусу у більшості випадків спілкується з громадянами Великобританії по відеозв'язку. Так, на черговому прямому ефірі герцогиня Кембриджська з'явилася в шовковій блузі з відвертим V-подібним декольте.

Про це пише Hello!.

На цей раз темою для розмови у прямому ефірі стало позитивний вплив вакцини проти CoViD-19 хворих на діабет. Але шанувальників королівської пари більше зацікавив зовнішній вигляд Кейт Міддлтон.

Для бесіди герцогиня обрала білу шовкову блузку з відвертим V-подібним декольте Holland Cooper. Її вартість становить 119 фунтів стерлінгів (близько 4 630 гривень). Образ доповнила піджаком кольору хакі та срібними сережками з підвісками, а макіяж зробила в природних відтінках – рожеві рум'яна блідо-рожевий блиск для губ. Фанатам в більшості своїй образ сподобався, пише видання.

Шанувальники зомліли: Кейт Міддлтон з'явилася в блузі з глибоким декольте (фото)

Кейт Міддлтон і принц Вільям під час прямого ефіру (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Але також знайшлися також ті, хто критикував її образ. Згідно з інформацією Daily Mail, перший раз дружина принца Вільяма з'явилася в згаданому піджаку під час туру по Канаді у 2016 році. Тоді її вбрання було доповнено джинсами такого ж кольору, шарфом з етнічним орнаментом і коричневими чобітьми в ковбойському стилі. Також цей же блейзер герцогиня приміряла під час поїздки на Кіпр в грудні 2018 року, де відвідувала в ньому базу військовослужбовців.

Шанувальники зомліли: Кейт Міддлтон з'явилася в блузі з глибоким декольте (фото)

Кейт Міддлтон і принц Вільям під час прямого ефіру (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

До цього ми писали, що Кейт Міддлтон підкорила мережу простим образом на кожен день.

Раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон розповіла про незвичайні навички, які придбала на карантині.

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