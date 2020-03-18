Поки ти спав: романтична Джамала завожила яскравим фотосетом посеред оазису

Вагітна Джамала вирішила не випробовувати долю і, як багато її колеги і пересічні українці, залишатися вдома з родиною і поберегти себе і рідних. Співачка ділиться милими сімейними кадрами в компанії чоловіка Бекіра Сулеманова і синочка Емір-Рахмана і закликає шанувальників наслідувати її приклад і не виходити з дому без потреби. А поки зірка публікує весняні сонячні фото і намагається підтримувати гарний настрій.

Співачка показала фотосет серед квітучих тюльпанів. До речі, сорт квітів названий на честь співачки ще в 2017 році і виведений голландською компанією. Артистка вирушила зрізати бутони, поки її синочок спав, і, не втримавшись, влаштувала справжній фотосет, причому без застосування фотофільтрів. Яскраві фарби оксамитових бутонів ідеально поєднувалися з домашнім зручним вбранням Джамали в червоно-бежевих тонах. Один квітка вона вплела у волосся і вирішила обійтися без косметики.

"Поки ти спав. Поки Эмирка спав, я зрізала тюльпани Jamala і сама себе нафоткала без фільтрів", - зізналася вона.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Також артистка поділилася підбіркою фільмів для ненудного проведення часу вдома: "Офіцер і шпигун", "Справа Річарда Джуэлла", "Форд проти Феррарі".

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"Ці фільми основані на реальних подіях. Всі вони про справедливість і про те, що час розставляє все на свої місця!" - поділилася коротким спойлером співачка.

Ефектний фотосет серед домашнього оазису зачарував шанувальників зірки.

Як красиво. Супер, обожнюю Вас за ваш нескінченний позитив. Дякую за рекомендації, сьогодні подивимося, як раз шукали, що подивитися

Без фільтрів набагато краще. Ви ще приємніше виглядаєте! Машалла!

Дякую за позитив. Тюльпани дуже красиві

Краса

Боже,як мило!

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